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奧運NOW英雄/ 小8靠運動脫單?輕艇國手吳少璿趣味挑戰"恥度爆表"

▲輕艇激流國手吳少璿將參加今年的巴黎奧運
▲輕艇激流國手吳少璿將參加今年的巴黎奧運

影音節目部/綜合報導


2024巴黎奧運即將在7月26號盛大舉辦，NOWnews特地製作《奧運NOW英雄》特別節目，邀請小8張允曦擔任主持人，訪問今年將代表台灣出賽的奧運國手們，平時也有在划龍舟的小8遇上輕艇激流標竿好手吳少璿，兩人進行水上輕艇記憶大挑戰，吳少璿禮讓一個船身讓小8先行出發後依舊率先抵達終點，不過非常有紳士風度的他主動表示要跟小8一起接受處罰，大跳社群媒體上近來熱門舞蹈挑戰〈Bling-Bang-Bang-Born〉，沒想到吳少璿學弟學妹直接坐在”河景第一排”觀賞，讓吳少璿直說「恥度爆表」。
 

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▲輕艇好手吳少璿首次上節目挑戰「跳舞」恥度爆表！
▲輕艇好手吳少璿首次上節目挑戰「跳舞」恥度爆表！
吳少璿是第一年打進奧運，在《奧運NOW英雄》中吳少璿分享自己其實從小就怕水，沒想到現在幾乎沒事就泡水裡，但怎麼會開始練輕艇，吳少璿說:「我國小時陪著表姊集訓，我穿著夾腳拖在旁邊看，教練看我沒事，就叫我一起來跑，結果我一跑就是6公里，跑完後，教練就叫我明天開始來跟著訓練。」今年吳少璿和表姊張筑涵都是代表台灣划進奧運的輕艇激流好手。
 

▲小8在節目中體驗各種運動項目。
▲小8在節目中體驗各種運動項目。
主持人小8透露其實自己本來不是熱愛運動的人，但疫情期間在家實在太無聊開始做瑜珈或跟著Youtube跳有氧，後來漸漸從室內走向戶外開始爬山、划龍舟，到現在每天都必須要至少做一小時的肌力與有氧訓練才會覺得「身體舒爽」。不過她也坦承最初去學划龍舟、爬山動機有點不單純，本來是想跳脫生活圈看能否接觸到更多異性順利脫單，沒想到登山的朋友年紀偏大、龍舟隊的人雖然年輕且顏質高，但都已經有另一半，讓她只好埋頭苦練，不過藉此養成運動好習慣也不錯。

《奧運NOW英雄》這回訪問到拳擊國手甘家葳、射箭國手雷千瑩、不定向飛靶國手楊昆弼、擊劍選手陳奕通等人，小8每場都會跟國手們進行趣味比賽，沒想到每次挑戰都有順利完成，小8說: 「其實我運動超級不拿手，我也很訝異我比自己想像的厲害，可見未知會帶來太多恐懼，但我更佩服這些奧運國手，年紀都比我小，但很明顯在他們身上可以感受到”穩定的力量”，即使在訪問的過程中是比較逗趣的，都可以感受到”沉穩的心流”在他們身上跑出來，非常很喜歡他們在運動中的”靜”。」今晚8:00就鎖定今日新聞Youtube頻道，《奧運NOW英雄》精彩的節目吧！

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