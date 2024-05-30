2024巴黎奧運即將在7月26號盛大舉辦，NOWnews特地製作《奧運NOW英雄》特別節目，邀請小8張允曦擔任主持人，訪問今年將代表台灣出賽的奧運國手們，平時也有在划龍舟的小8遇上輕艇激流標竿好手吳少璿，兩人進行水上輕艇記憶大挑戰，吳少璿禮讓一個船身讓小8先行出發後依舊率先抵達終點，不過非常有紳士風度的他主動表示要跟小8一起接受處罰，大跳社群媒體上近來熱門舞蹈挑戰〈Bling-Bang-Bang-Born〉，沒想到吳少璿學弟學妹直接坐在”河景第一排”觀賞，讓吳少璿直說「恥度爆表」。
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主持人小8透露其實自己本來不是熱愛運動的人，但疫情期間在家實在太無聊開始做瑜珈或跟著Youtube跳有氧，後來漸漸從室內走向戶外開始爬山、划龍舟，到現在每天都必須要至少做一小時的肌力與有氧訓練才會覺得「身體舒爽」。不過她也坦承最初去學划龍舟、爬山動機有點不單純，本來是想跳脫生活圈看能否接觸到更多異性順利脫單，沒想到登山的朋友年紀偏大、龍舟隊的人雖然年輕且顏質高，但都已經有另一半，讓她只好埋頭苦練，不過藉此養成運動好習慣也不錯。
《奧運NOW英雄》這回訪問到拳擊國手甘家葳、射箭國手雷千瑩、不定向飛靶國手楊昆弼、擊劍選手陳奕通等人，小8每場都會跟國手們進行趣味比賽，沒想到每次挑戰都有順利完成，小8說: 「其實我運動超級不拿手，我也很訝異我比自己想像的厲害，可見未知會帶來太多恐懼，但我更佩服這些奧運國手，年紀都比我小，但很明顯在他們身上可以感受到”穩定的力量”，即使在訪問的過程中是比較逗趣的，都可以感受到”沉穩的心流”在他們身上跑出來，非常很喜歡他們在運動中的”靜”。」今晚8:00就鎖定今日新聞Youtube頻道，《奧運NOW英雄》精彩的節目吧！