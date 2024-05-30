2號颱風「馬力斯」最快明天生成！最新路徑出爐 轉個彎衝向台灣
今年第2號颱風「馬力斯」（Maliksi）準備要生成，中央氣象署預報員徐仲毅表示，今（30）日上午8時，在海南島附近有新的「熱帶性低氣壓」出現，路徑上，明晚它有機會進入大陸東南沿海，而從海面移動到陸地的過程中，不排除發展為今年第2號颱風「馬力斯」，週六（6/1）有機會跨過台灣海峽接近台灣，不過屆時強度已大幅減弱，但仍會左右週末各地降雨情況。
記者張志浩／綜合報導
徐仲毅說明，海南島東南東方300公里左右，今天上此8時發展出熱帶性低氣壓，未來路徑上持續偏北，明晚有機會進入大陸東南沿海，持續往偏東走，期間有可能發展為颱風「馬力斯」，隨後結構馬上被陸地破壞，可能變成週末影響台灣的鋒面一部分。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，「準馬力斯颱風」預估朝中國廣東、香港、澳門一帶前進，週六抵達華南上空後，順著導引氣流轉向往東，快速通過福建後橫越台灣海峽，通過台灣上空，不過此時可能剩下熱帶低壓或普通低壓。
實際對台灣影響部分，週末期間「準馬力斯颱風」從福建出海通過台灣上空時，將進一步帶動西南風及豐沛水氣，導致鋒面降雨情形更加明顯，尤其西半部地區位於迎風面，有較強雨勢、風勢的訊號。「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，「這個熱帶低壓的一舉一動，將決定本週末各地雨勢大小，安排室外活動務必多加注意。」