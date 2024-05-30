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法網／大坂直美淚灑球場！錯過賽末點遭逆轉　Swiatek奪下16連勝

▲日本前球后大坂直美（Naomi Osaka）在法網第二輪錯過賽末點，遭現任球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）連拿5局逆轉，賽後忍不住淚灑球場。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前球后大坂直美（Naomi Osaka）在法網第二輪錯過賽末點，遭現任球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）連拿5局逆轉，賽後忍不住淚灑球場。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

今年初才正式復出的日本前球后大坂直美（Naomi Osaka），在法網第二輪碰上現任波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），兩人上演了一場三盤大戰，大坂直美一度在決勝盤取得領先，甚至獲得賽末點機會。然而，Swiatek在化解賽末點後，一口氣連拿5局，最終以7：6、1：6、7：5完成大逆轉，奪下法網的跨季16連勝。落敗的大坂直美在賽後也忍不住落淚，並期望能在自己更擅長的硬地球場和Swiatek交手

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一展昔日身手　現任球后也讚賞

大坂直美過去曾在2018年的美網決賽擊敗小威廉絲（Serena Williams）一戰成名，並在2019年拿下澳網冠軍後成為亞洲首位球后。但隨後因為心理狀況、懷孕等因素暫時離開球場，直到今年初才正式復出。

面對曾在2020年、2022年、2023年拿下法網冠軍的「紅土之王」Swiatek，大坂直美的球技毫不遜色，雖然以1局之差丟掉第一盤，但第二盤直接以6：1的碾壓之姿奪下，差點在決勝盤以5：2領先下結束比賽。然而，Swiatek的韌性十足，撐過大坂直美的賽末點後，連續拿下5局完成大逆轉，成功挺進法網女單第3輪，並寫下跨季的16連勝

Swiatek賽後也大方給出讚美，表示：「這場比賽十分激烈，我沒想過第二輪的比賽會這麼刺激，她打出令人驚豔的好球，我很開心看到她回歸，並且打得如此出色。

賽後淚灑球場　希望改日硬地再戰

遭到逆轉的大坂直美在賽後也忍不住落淚，她表示：「離場時我哭了，因為去年我在懷孕時看著Iga贏下法網，那時我的夢想是能和她交手，當我想到這些，我想我做得很不錯。」

同時大坂直美也向Swiatek喊話：「我這次是在她最擅長的場地交手，而我的強項是硬地，所以我很樂意和她在我的場地碰頭，看看會發生什麼事。」大坂直美目前26歲，而Swiatek年僅22歲，這次在第二輪的交手精彩度堪比決賽，將來二人在球場上的交手也相當令人期待。


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