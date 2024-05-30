涉手機監控遭陳其邁打臉、林佳龍切割？凌濤兩問題直球對決王義川

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凌濤表示，結果除了台北、新北、台中、台南等地政府一一打臉，最新狀況是高雄市長陳其邁出來說明的「去識別化很重要」，已經表明不跟進王義川，甚至連同系林佳龍也切割子弟兵，還有人傻傻的繼續上車。
針對王義川Threads新貼文，凌濤提出兩項核心問題直球對決，第一，觀光景點買合法電信資料來精進活動規劃、人流掌握，是合理而且是觀光署鼓勵的方向。「青島東不是觀光景點，請問王義川是用誰的錢買的？」如果沒交易紀錄，資料是誰給他的？誰啟動檢測系統並產出數據？中華電信的大數據中心嗎？
凌濤表示，第二、去識別化的資料，只能對概略性的得知統計量，例如：年齡中位數、性別比。王義川身為博士，不可能不知道。他甚至在節目上說，經由訊號比對，兩群人完全不一樣。明顯是有掌握具人別識別的資料數據，根本難以自圓其說。
凌濤指出，《天下雜誌》2020年疫情期間報導曾提到，NCC證實中華電信協助疾管署串連台灣5大行動通信業者基地台訊號，運用基地台三角定位就可直接監控居家隔離者、居家檢疫者持有的手機位置，掌握行蹤。這代表疾管署、中華電信根本有能力掌握人民具體行蹤，而且甚至提及「監控系統已可擴及10萬人」，吻合青鳥行動所聲稱的人員數。
凌濤呼籲疾管署、中華電信、NCC必須出面說明，疫調系統是否還在運行？中華電信創造的「必要之惡」的權限在誰手上？整體數據的存放運行是不是根本就被大幅濫用？人民生活在監控恐懼當中，主席賴清德、卓榮泰不能躲在背後不表態，因為今天是民進黨政策會黨工接觸了這些資料、並且說溜嘴。