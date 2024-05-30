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涉手機監控遭陳其邁打臉、林佳龍切割？凌濤兩問題直球對決王義川

▲民進黨政策會執行長王義川說，可以用手機訊號定位分析立院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複，引發爭議。（圖／翻攝王義川臉書）
▲民進黨政策會執行長王義川說，可以用手機訊號定位分析立院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複，引發爭議。（圖／翻攝王義川臉書）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等。此話一出引發輿論譁然，各界質疑民進黨利用手機監控人民。當年曾任命王義川擔任台中市交通局長的林佳龍今（30）日在立法院外交及國防委員會備詢時表示，「王義川就是王義川、林佳龍是林佳龍」，被認爲是在手機監控風波中與王義川切割。國民黨桃園市議員凌濤則提出2個問題直球對決王義川，並呼籲民進黨主席賴清德、行政院長卓榮泰不能躲在背後不表態。

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凌濤今日在臉書發文表示，民進黨政策會執行長王義川在Threads上發文，貼出一則「台中市景點人流分析」資訊，當中包括遊客人次、年齡、性別、留宿率等，企圖想混淆視聽、掩蓋民眾對民進黨監控人民的質疑。在不明就裡就上車的立委郭昱晴在節目廣告時說是大數據分析，立委黃捷說「辦活動都會用很單純」。

凌濤表示，結果除了台北、新北、台中、台南等地政府一一打臉，最新狀況是高雄市長陳其邁出來說明的「去識別化很重要」，已經表明不跟進王義川，甚至連同系林佳龍也切割子弟兵，還有人傻傻的繼續上車。

針對王義川Threads新貼文，凌濤提出兩項核心問題直球對決，第一，觀光景點買合法電信資料來精進活動規劃、人流掌握，是合理而且是觀光署鼓勵的方向。「青島東不是觀光景點，請問王義川是用誰的錢買的？」如果沒交易紀錄，資料是誰給他的？誰啟動檢測系統並產出數據？中華電信的大數據中心嗎？

凌濤表示，第二、去識別化的資料，只能對概略性的得知統計量，例如：年齡中位數、性別比。王義川身為博士，不可能不知道。他甚至在節目上說，經由訊號比對，兩群人完全不一樣。明顯是有掌握具人別識別的資料數據，根本難以自圓其說。

凌濤指出，《天下雜誌》2020年疫情期間報導曾提到，NCC證實中華電信協助疾管署串連台灣5大行動通信業者基地台訊號，運用基地台三角定位就可直接監控居家隔離者、居家檢疫者持有的手機位置，掌握行蹤。這代表疾管署、中華電信根本有能力掌握人民具體行蹤，而且甚至提及「監控系統已可擴及10萬人」，吻合青鳥行動所聲稱的人員數。

凌濤呼籲疾管署、中華電信、NCC必須出面說明，疫調系統是否還在運行？中華電信創造的「必要之惡」的權限在誰手上？整體數據的存放運行是不是根本就被大幅濫用？人民生活在監控恐懼當中，主席賴清德、卓榮泰不能躲在背後不表態，因為今天是民進黨政策會黨工接觸了這些資料、並且說溜嘴。


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