當沖降稅再延長5年？立委憂如同吃嗎啡 財長：不可能常態化
金管會建議當沖降稅再延長5年，財政部長莊翠雲與金管會主委彭金隆今（30）日都到立法院財政委員會備詢，國民黨立委王鴻薇認為，當沖降稅已達到當初所要的效果，「不應該像吃嗎啡一樣，一吃再吃」，不利市場健全。對此，莊翠雲表示，租稅優惠的實施必須要時限，不可能常態化。至於當沖降稅是否再延長5年？她說，目前社會各界也有不同意見，會再與金管會充分討論。
記者顏真真／台北報導
財金部會雙首長今日各自率領所屬相關單位赴立法院財委會，就「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告，並備質詢。不過，由於當沖降稅減半將於今年底屆滿，金管會已向財政部建議再延長5年，財政部至今未明確表態，今日立委也關注財政部是否支持當沖降稅減半再延長。
國民黨立委王鴻薇表示，她個人不太贊成當沖降稅再延長5年，因為2017年實施此措施所希望達成的效果，已經反映出來了，「不應該像吃嗎啡一樣，一吃再吃」 ，她質詢財長對當沖降稅優惠續行或常態化的看法。
莊翠雲指出，租稅優惠的實施必須要有時限，不可能常態化，這是納稅者權利保護法的規定。至於金管會建議當沖降稅再延長5年，她說，目前社會各界有不同意見，有贊成的、也有質疑的，財政部在蒐集各界意見後，對於有質疑需要釐清部分，會請金管會進一步評估，給予更詳細的資料。
王鴻薇則希望財政部與金管會能儘快做出決定，以穩定市場。對此，莊翠雲回應表示，兩部會需充分討論，至於能否在6月底定案，此事涉及修法，還要一定程序。