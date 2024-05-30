NMIXX校慶舞台「出車禍」！音響無預警斷電 經紀公司承認了故意
韓團NMIXX於27日登上信韓大學慶典舞台表演，但在表演歌曲〈DICE〉歌曲時背景音樂突然斷掉，但成員們仍舊靠著穩健的唱跳功力，營造最熱烈的現場氣氛。未料，近日有學生爆料音樂突然斷掉，是「事前安排好的插曲」，而所屬經紀公司「JYP娛樂」的SQU4D部門也在今（30）日做出回應。
記者張一笙／綜合報導
有信韓大學的學生在學校論壇中發文爆料，爆料者表示NMIXX在表演〈DICE〉時遭遇到的音樂斷掉，是因為早就事先安排好。而文章一經張貼，就引發各界討論，在韓國論壇theqoo上更是破千留言。
不少粉絲紛紛指責經紀公司試圖炒作：「明顯安排好的」、「分明是詐欺」、「拿錢來表演結果竟是在炒作」、「音響事故應該要有人道歉吧」、「為何不乾脆選擇清唱」。
而SQU4D則發布聲明，表示的確在信韓大學的校慶活動上使用了有剪接過的「活動用音源」，主要目的是為了想炒熱氣氛，而且事先也沒有跟NMIXX成員提及這件事情。SQU4D部門表示他們對於欠缺考慮的行為，以及對外部造成的影響深表歉意：「未來我們將更加注意，防止此類事件再次發生。」
即便聲明一出，不少粉絲們依舊不買單，因為「JYP娛樂」已經不是第一次這樣欺負自家藝人了，TWICE的台灣籍成員子瑜2016年時因為「國旗事件」被逼得要錄製影片向公眾道歉，然而近期TWICE的隊長因為要宣傳新節目，竟然模仿子瑜當年的道歉影片，引發不少粉絲們的不滿。