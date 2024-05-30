「臺灣水果品牌日」前進東京巨蛋！啦啦隊助陣　吸引破4萬名球迷

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讀賣巨人球團隸屬日本職棒中央聯盟球隊，2024年適逢創隊90 周年，晚間賽事與太平洋聯盟的福岡軟銀鷹對戰，為跨聯盟交流戰，現場吸引超過4萬人湧入東京巨蛋球場觀賽。
晚間賽事開賽前，特別由農業部胡忠一次長代表致贈臺灣鳳梨及芒果予讀賣巨人軍，除深化臺日交流友好，提升臺灣水果形象及日本地區曝光度，也期待為即將開始的臺灣芒果銷售期擊出業績全壘打！
本次「臺灣水果品牌日」活動除了透過球場看板佈置及電視轉播，也贈送前 1 萬名進場球迷充滿臺灣水果意象的特色扇子，並於檢票入口處設置「臺灣水果展示專區」，將最新鮮、香甜且高品質的臺灣鳳梨及芒果呈現出來。
超市舉辦鳳梨促銷 台日直面交流
此次活動除與日本職棒讀賣巨人軍合作外，29日上午也特別在日本 SAEKI超市多摩平の森門市辦理「臺灣鳳梨促銷活動」，由農業部胡次長帶領Rakuten Girls慧慧、溫妮與Fubon Angels秀秀子、栗子向日本消費者宣傳臺灣鳳梨的特色和優點，藉此讓日本消費者更加認識臺灣水果。
農業部農糧署與中華職棒合力推廣「臺灣水果品牌日」，透過日本職棒賽事熱度，成功向外推廣台灣農業及職棒應援文化，台式應援再度前進東京巨蛋，也讓日本球迷對台式應援文化的關注度及討論度提升，期望藉此吸引更多球迷前來台灣進場支持中華職棒，同時品嚐台灣水果，達成臺日交流推廣雙贏局面。