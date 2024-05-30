日本女高中生「登Google Maps街景」突爆紅！變超強迷因全網瘋傳
為了方便用戶使用導航認路，Google Maps時常更新街景地圖。不過，近日一張Google Maps街景圖卻在網路上瘋傳，成為新一代迷因之王，有網友某天發現，Google Maps一處角落拍到3名日本女高中生，用非常奇特的姿勢對準鏡頭擺Pose，他將該張照片上傳之後，貼文竟意外爆紅，也出現各種迷因二創作品，在網路上掀起一波風潮。
記者賴禹妡／綜合報導
近日社群平台X（前推特）突然瘋傳一張3位日本女高中生的Google Maps街景圖，只見3名少女身穿學校制服，對著鏡頭擺出青春又俏皮的姿勢，卻突然在網路上爆紅，瞬間成為熱門話題，還變成迷因創作對象。
原來，起源是一名日本網友上傳該張照片，認為3人與日本歌舞系女子團體「新學校領袖」（ATARASHII GAKKO!）十分相似，兩者都散發出一股搞怪美少女的青春氣息，沒想到貼文竟突然被大量關注，也吸引許多幽默網友二創迷因。
在這股迷因風潮裡，充滿各種人氣動漫主題二創，包含《葬送的芙莉連》、《笑園漫畫大王》、《咒術迴戰》等，還有人覺得像《蠟筆小新》的埼玉紅蠍隊。不少網友笑破肚皮喊「拜託Google不要更新這個街景地圖」、「中間的妹妹好有活力」、「果然青春是最好的特效藥」。