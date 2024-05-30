中職／統一「傑尼獅」主題日來賓超大咖！金馬影帝黃秋生壓軸登場

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「只要有心，人人都是食神！」、「世人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」、「做人如果沒夢想，那跟鹹魚有什麼分別？」陪伴許多人長大的周星馳電影，不只是兒時回憶，更是朋友間聊天不可或缺的話題，而這些看到都會背的經典台詞，其中的靈魂便是幕後的配音演員—石班瑜老師。
自1983年入行至今已超過40個年頭，更是周星馳半數電影作品的臺灣配音員，《賭俠》、《整人專家》、《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《食神》、《少林足球》、《功夫》等數不完的作品裡，部部皆是經典中的經典，而影迷最熟悉的聲音不僅將於臺南棒球場經典還原，平常也關注中華職棒賽事的石班瑜老師，也將於6/8(六)活動首日登上投手丘為獅隊開出漂亮好球。
搖滾教父黃大煒 邀請球迷合唱經典名曲
而接下第二天開球任務的，則是獨特原創音樂人、搖滾教父黃大煒。出生於香港、在夏威夷長大的黃大煒，於臺灣出道並於1990年發行第一張國語專輯《讓每個人都心碎》，獨特又高亢的唱腔備受迴響，而後專輯所收錄的單曲《你把我灌醉》更是成為其情歌代表作。
本次來到臺南棒球場不只是要為全場帶來迷人嗓音，還要接下開球嘉賓重責大任的黃大煒則預告，當天將要與他最帥氣的音樂總監POLO一起搭檔演出即將推出的新曲，帶給全場球迷最棒的聽覺享受，現在起有空他也開始暖身練投，希望當天能有好球表現，並興奮說：「2024是很特別的一年，演戲、職棒開球及演出都是人生的第一次經驗，請大家和我大合唱『你把我灌醉』，一起為統一獅加油!!!」
金馬影帝黃秋生壓軸 期待首次站上球場
最後傑尼獅靚仔茶餐廳壓軸登場的重量級嘉賓，是從影40多年、累積超過200部電影作品、演繹許多深植人心的角色並獲獎無數的港星黃秋生，出道以來參與大量影視製作並跨足電影電視及電視劇多領域發展。不僅演技精湛爐火純青、三度奪得金像獎影帝，黃秋生早期更曾三度獲得金馬獎男配角，並於2022年主演港片《白日青春》拿下人生首個金馬影帝，成為金馬獎座最多紀錄保持人。
這次將受邀到臺南體驗最熱血的球賽並擔任傑尼獅靚仔茶餐廳主題活動第三天開球嘉賓，黃秋生也表示自己小時候也是喜愛棒球、有著棒球夢，接獲邀約「真的是非常期待！」更提及自己已經先開始偷偷練習投球姿勢，想像如何演繹一位霸氣威風、宰制全場的王牌投手，而至今從未站上真正球場過的影帝，不只是已在腦海中想像許多畫面，也準備好要拿出最佳實力登板，上演人生第一部棒球作品。