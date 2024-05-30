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台中警銀聯手出擊　防詐英雄守護市民18億資產

▲台中警銀聯手出擊！防詐英雄守護市民18億資產(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲台中警銀聯手出擊！防詐英雄守護市民18億資產(圖/記者鄧力軍翻攝)

記者鄧力軍/台中報導

隨著AI技術演進，詐騙集團手法也跟著日新月異，除強力懲詐、阻斷金流，壓制詐欺集團氣焰外，「即時攔阻」成為中市警局目前阻詐重點工作，藉由加強與金融機構行員聯繫，建立共同阻詐防線，透過第一線與民眾接觸的行員落實關懷提問，共同打擊詐欺，保護民眾財產，自111年「警銀聯阻防詐」計畫啟動迄今，已攔阻2722件，金額高達18億2,030餘萬元，同時表揚有功人員2500多名，這些機警的銀行行員與正義的警察，是真正守護臺中市民的「阻詐英雄」。

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臺中市政府警察局日前接獲銀行通報，有男子疑似遭假投資詐騙，警方到場後發現，曾姓男子透過LINE加入保證獲利的股票投資群組，犯嫌謊稱其帳號有誤無法出金，需500多萬現金當儲值驗證金，確認無誤後方能將全數獲利出金；曾男不疑有他至銀行提領鉅款；行員察覺有異細心告知曾男可能遭詐，男子仍堅持提領，幸賴行員機警即時通報，員警立即前往現場將前來面交之車手當場逮捕，更發現其身上帶滿各間投顧公司工作證及滿滿的空白收據、印章，曾男方知自己遭到詐騙；第一時間發現民眾疑似遭詐的銀行行員與警方配豪，守下曾男辛苦的血汗錢。


臺中市政府警察局再次提醒，臨櫃提(匯)款詐騙手法主要有「假投資」、「假交友」、「猜猜我是誰」等，尤以「假投資詐騙」蟬聯詐欺財產損害金額之冠，民眾應提高警覺，如接獲疑似詐騙電話、語音或手機簡訊、LINE群組訊息，應立即報警或撥打165反詐騙專線求證，切勿輕易提供個人資料或依他人指示提匯款或轉帳。臺中市政府警察局將持續貫徹「專業、科技、紀律、服務、團隊」五大核心價值，對於各類犯罪均從嚴究辦，除啟動「警銀聯阻防詐」外，更跨局處成立「打詐臺中隊」，建立嚴密的阻詐防線，共同打擊詐欺，保護民眾財產。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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