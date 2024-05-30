王義川自爆電信監控人民！國民黨怒提「十問」　要求說明資料來源

國民黨立委葛如鈞表示，手機電話開機連上電信就有 IMSI 、連上 WIFI 就有 MAC 位址，但這些資料應該只有個人以及電信公司知道，這些資訊蹤跡也屬於個資法的一部分，電信商或企業應該不能在未告知用戶並取得同意前洩漏、流通或販售。
葛如鈞說，內政部統計處「電信信令人口統計之建置、分析與應用」報告第八十八頁内容「3大電信業者交付之人口統計資料，僅為按空間統計單元（縣市、鄉鎮市區、村里、最小統計區）及時段別分之「統計資料」，這些統計資料是絕對無法還原成「可比對不同活動人流重複性」的資料，請問資料何來？王義川應該說明，如何比對。
葛如鈞進一步提到，根據台灣《個人資料保護法》第十八條，電信公司可以基於「公益目的」提供個人資料，但仍必須「取得個人資料當事人書面同意」。若有人依據公益目的請求青島東路集會、太陽花等公民意見自由表達行動的電信資料，請提出申請記錄與理由，並且要出具同意書，否則就是違反個資法。葛如鈞說，如果有人向電信公司申請取得多於「統計資料」的「不可單一識別，但可以交叉比對」的「假名化」個資，也請提出理由和記錄。
身為美國佛羅里達州諾華大學資訊學博士的林寬裕，則援引幾年前軒然大波的劍橋分析事件，將這次事件訂名為「義川分析事件」。他說，在2018年劍橋分析公司，就透在facebook公司的允許下，以資料探勘的方式使用者資料，以了解群眾喜好的方式、進行政治動員，卻沒有經過使用者同意，引發軒然大波，最後公司倒閉收場。
林寬裕更在現場提出「十問王義川」，一問，這個資料哪裡來的？二問，有行動業者、APP被迫提供？三問，有無涉及國際知名通訊軟體？四問，老大哥再現？木馬程式監控？五問，資料已經蒐集多久了?六問Ｍ已經有多少人隱私被監控？七問，隱私資訊還有分享給誰？八問，這些資訊由誰保管持有？九問，如何要求刪除這些隱私資料？以及最後第十問，這些資訊曾被用來製作假訊息？
林寬裕進一步以APPLE AirTag為例，他說AirTag的運作方式，是透過偵測附近的有使用iphone的使用者，然後會透過那個iphone的定位回傳，可是這樣的運作過程沒有任何資訊，是在使用者不知情的狀況下分享給第三者。但是這些定位資料，是由民進黨的政策會的執行長公開在政論節目上來討論，就更應該要講清楚，民進黨扮演什麼角色，賴清德更應該講清楚說明，老大哥是不是還在監控人民。
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楊智伃說，英國的劍橋分析後續發展，就是臉書創辦人馬克祖克柏必須要去國會進行聽證會作證，也證明了，國會改革的正當性跟重要性，就是需要透過調查、聽證釐清真相。
楊智伃更呼籲，「賴清德總統，你該講話了吧！」她批評賴清德這十一天來，從來沒有針對中華民國的未來，跟中華民國的人民該如何變得更好發聲，這一次的事件不僅影響到國安問題，更是人民個資問題，他呼籲請賴清德該出來好好說話，好好說明，更要正視王義川言行對人民權利的侵犯。