邵雨薇遊學2個月「全日文拍片」！喜曬成果：學會越多心裡越滿足
藝人邵雨薇在4月時暫時放下演藝事業，下定決心飛到日本遊學，如今重拾學生身分也快兩個月，她29日透過社群分享自己的學習成果，並在拍影片時只用日文來表達她想說的話，展現她學習的決心，吸引不少網友關注，也獲得大批粉絲的支持，給她加油與鼓勵。
記者洪生儒／綜合報導
邵雨薇透過社群發文分享自己遊學的進度，她透露從她到日本前其實只背了50音，單字也只記得幾個，所以當時入學考分班的時候，理所當然的進了初級0班，後來經歷了每週一到五上學，一天三個半小時的課程，目前已經上到第19課，連她自己都覺得進度飛快。邵雨薇也表示：「每天下課後，花非常多時間讀書練習。也許是難得任性的長假，突然間有機會能只對一件事情非常專心，激起我想好好念書的慾望。」
邵雨薇也坦言，在經過這兩個月的學習和感受後，「發現最簡單的事情是理解，背起來然後讀與寫。最難最難的還是對話，充滿敬語的講電話更是難上加難，但目前成功講了兩次訂位電話（雖然對方應該聽得很痛苦）。」她也簡單錄下了自己全程說日文的影片，用最熟悉的簡單文法跟大家分享她的作業與插畫，「兩個月，原來就可以很不一樣。很高興我來了！學會越多事物，心裡總是越滿足。這是一趟夢幻的旅程，由衷感謝。」
許多網友看到邵雨薇的影片後，都紛紛留言表示：「太棒了！認真的變得更好了」、「怎麼有那麼可愛又那麼上進的女生啊！戀愛了」、「努力後得到了美麗的果實！你好棒」、「你真的太優秀！筆記本的內容好可愛」、「不得不說，你真的好適合講日文哦！加油」、「我也要去學日文了啦。」