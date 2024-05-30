還原王義川說法！手機訊號就可以比對人潮個資？誰打臉誰一文看懂

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王義川接著說，「我們用手機去看他的年齡，差不多6成，20歲以下的，大概佔了1成2，所以大概有7成2是70歲以下的（應為40歲以下），那這些人不是政黨那麼容易動員，民進黨如果有辦法，有本事就對了，網路找一找，再跟大家說，（台中市議員）周永鴻你找小弟來，跟年輕人說，不能說是周永鴻找的，如果有辦法這樣，就有辦法叫這麼多人來，民進黨這次就不會在立法院沒過半了。」
王義川說，「那些臉孔，民進黨很久沒看到，就是那一些，那些在場年輕人的臉孔，民進黨很久沒看到，第二個，這些人跟原來的小草，我們有去比對過，他跟原來這個517、在民進黨樓下的、那些小草的訊號比起來，也不同人，就是說，小草也沒跑，但是這一批人，跟上次我們選舉，1月13之前的選前之夜的人比對，也沒關係。」
主持人許貴雅還驚訝問，「現在時代進步到可以這樣比？」王義川說，「因為你去對他的什麼那個基地台訊號，對得到。所以你就可以知道，這純粹是一批全新的人。」
民進黨發言人吳崢幫忙解釋，以相關資料與報導來看，民進黨選前之夜輪廓「年齡層偏大、男性居多」；民眾黨519輪廓「年齡層偏年輕，男性居多」；立法院524輪廓「各年齡層分佈均勻，女性略多於男性」。參與者的輪廓明顯顯示出524的群眾與519、民進黨選前之夜的群眾是完全不同類型的人，這並不需要個資就能判斷。
不過吳崢說的是比對相關資料與報導，王義川說的是透過手機訊號就能分析，說法明顯不同。
王義川深夜在社群平台Threads發文，貼出一則「台中市景點人流分析」資訊，裡面包括了遊客人次、年齡、性別、留宿率等資訊。這樣的資料確實不難找，但問題同樣在於，這樣的資料，是可以用手機訊號比對出來的嗎？
立場深綠的資安學者、成功大學電機系教授李忠憲也聲援王義川，說王義川由中華電信提供的資料，基本上就是所謂的 Metadata，指的是描述資料的數據，也就是關於資料的資料。例如這塊區域20歲到25歲的總共有多少人，並沒有個別人的姓名電話等等，只有這個資料集的統計資料，這跟一般的Data是不一樣，需要資料才能夠做一些分析判斷，人工智慧如果沒有資料的話就是廢物。
李忠憲也沒有解釋，怎麼用手機的訊號蒐集資料，而說王義川是透過中華電信提供資料，而且，中華電信為什麼會提供資料給王義川？
透過手機基地台的使用狀況，可以掌握目前的人潮，這很好理解。但若要再進一步比對年齡層、性別等，就不可能透過手機訊號可以比對，更何況，民進黨部前、立法院周邊，並非觀光景點，又為什麼需要比對這種資料？是誰希望比對？又是誰把比對後的資料，提供給王義川？
資深媒體人謝曜州建議，其實只要承認一切都是唬爛就解套了，也不會有人設翻車的問題。更不用等到檢方不起訴來洗白。王義川可能是說太快、或是吹捧程度過高，連一旁的許貴雅都驚呆，否則若現在的科技可以做到如此程度，甚至還可以把資料提供給非公職的王義川，那真的很恐怖。