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影／開箱越南五星級酒店下午茶！私人海灘曝　旅客大讚CP值超高

▲網紅越南強尼開箱越南中部城市峴港超美酒店下午茶。（圖／翻攝自影片）
▲網紅越南強尼開箱越南中部城市峴港超美酒店下午茶。（圖／翻攝自影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

前往越南工作將近9年的越南強尼，在閒暇之餘帶大家體驗越南的美好生活，這次他來到中部城市峴港的洲際陽光半島度假酒店，來吃五星級酒店的下午茶。他更帶大家參觀高級酒店，裡面有私人海灘、公共設施和超奢華海景獨棟別墅，讓人感受到超放鬆的渡假生活。

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從影片中可看到吃下午茶的地方相當豪華，不但包間有種「懸浮」在空中之感，還有美麗的海景可以欣賞，圓形的下午茶包間也讓人十分容易拍下美麗的照片留念。而下午茶也看起來非常豐盛，名為「情人套餐下午茶」，包括三明治、馬可龍、奶酪和糕點，配著美景食用特別美味。

▲圓形的下午茶包間也讓人十分容易拍下美麗的照片留念。（圖／翻攝自影片）
▲圓形的下午茶包間也讓人十分容易拍下美麗的照片留念。（圖／翻攝自影片）
吃完下午茶，強尼帶大家參觀酒店，遊客可以搭乘私人纜車直達海灘，只見海灘附近還有一座溫水游泳池，就算天氣有點冷也可以下水。接著強尼前往旁邊的飯店酒吧，氣氛十分好。而飯店住宿區則有整排獨棟別墅，可以方便抵達私人海灘，享受清淨的渡假時光。

網紅越南強尼畢業於國立台北大學，在越南已9年，正在享受外派生活。深耕越南多年，他的youtube頻道目前正在做越南胡志明市，河內等各處旅遊、經濟、不動產、股票投資、外派工作分享。

越南強尼小檔案

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