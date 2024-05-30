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Luis Gil再繳好投！主投8局狂飆9次三振　洋基2：1退天使止2連敗

▲MLB今(30)日紐約洋基在客場續戰洛杉磯天使，洋基火球男Luis Gil再度繳出好投，主投8局僅失1分，終場洋基以2：1擊敗天使，Gil也順利收下本季第7勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB今(30)日紐約洋基在客場續戰洛杉磯天使，洋基火球男Luis Gil再度繳出好投，主投8局僅失1分，終場洋基以2：1擊敗天使，Gil也順利收下本季第7勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒紐約洋基今（30）日在客場續戰洛杉磯天使，此戰洋基派出火球男Luis Gil先發，他則是再度上演精彩表現，主投個人生涯最多的8局，並狂飆9次三振，只被打出一發陽春砲掉1分，洋基終場也以2:1驚險擊敗天使，終止近期2連敗。

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Gil傷癒復出表現亮眼　今收個人本季第7勝

Luis Gil今年傷癒復出後，表現相當亮眼，今日則是持續上演好投，投出個人生涯單場最多的8局投球，其中用了95球，當中有67顆好球，僅被敲出2支安打，包含1發天使捕手Logan O'Hoppe的陽春砲，飆出9張老K，僅投2次保送，賽後也順利收下個人本季第7勝

Luis Gil近期連6場先發至少投滿6局，且失分都維持在不超過1分，也成為洋基隊史第2人，前一人是1972年的Steve Kline所締造。而5月份Gil的單月防禦率僅0.70，並送出44次三振，根據大聯盟數據專家Katie Sharp指出，他也成為洋基隊史第一位，在單月份至少飆40K，且防禦率在0.75以下的投手。

Volpe本場再繳出雙安表現　已連續21場有安打演出

至於洋基此戰打線則是在第4局靠著Alex Verdugo的陽春砲先馳得點，第7局再靠著Anthony Volpe的三壘安打、並靠著對方傳球失誤回到本壘得分。而9局下終結者Clay Holmes儘管一度上演「劇場」，讓對手無人出局攻占一、二壘，不過最終他成功守成，洋基終場也以1分之差險勝。Anthony Volpe本場比賽再敲2安，把個人連續安打場次延伸至21場，也是大聯盟本賽季最佳紀錄


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