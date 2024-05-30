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權值股倒一片　台股終場下跌298點收21364點、失守10日線

▲台北股市今（30）日再度迎來賣壓，終場下跌298.02點或1.38%，收在21364.48點，日K連2黑，並且失守10日線。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（30）日再度迎來賣壓，終場下跌298.02點或1.38%，收在21364.48點，日K連2黑，並且失守10日線。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（30）日再度迎來賣壓，電子權值股倒地不起，即便有營建、航運、橡膠等族群走高也抵不過賣壓，開低走低收在今日相對低點，終場下跌298.02點或1.38%，收在21364.48點，日K連2黑，並且失守10日線，成交量為4176.15億元。

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大盤大跌將近300點，昨日逆勢走高的中小型股今日也跟著走弱，雖然盤中一度翻紅，但也扛不住賣壓，終場下跌1.83點或0.7%，收在257.92點，日K連2黑，並且回測5日線，成交量為1391.34億元。今日個股成交量排行榜前五名為：富喬、長榮航、中信金、瑞軒、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、奇鋐、安國。

今日電子資金成交比重依舊維持在將近7成、來到68%，權值股熄火表態，權王台積電開盤下跌13元，隨後持續走低，終場收在今日最低點、下跌19元，收在838元，日K連4黑，並且往季線靠攏，拖累大盤指數有154點；鴻海同樣開低走低，最低一度來到176元，終場下跌4元或2.22%，收在176.5元，日K連3黑、並跌破5日線，拖累大盤指數有16點；而聯發科表現相對強勁，開低之後有買單挹注，盤中數度翻紅，不過尾盤遭遇亂流，終場收在平盤價1290元。

除了權值股走低之外，AI概念股也跟著走弱，勤誠下跌逾6%，凌華、AMAX-KY、川湖下跌逾5%，奇鋐、迎廣、雙鴻下跌逾3%，神達、樺漢下跌逾2%。

此外，今日賣壓最重的在於觀光股，旅遊業者昨日與交通部長李孟諺會面，會後業者透露，赴陸旅遊禁團令確定不會解除，兩岸觀光鬆綁一波三折，拖累觀光類股指數大跌2.8%，位居類股跌幅排行冠軍，其中夏都慘至跌停價62.5元，晶華、山富下跌超過半根停板，五福下跌逾4%，鳳凰、新天地、寒舍下跌逾3%，易飛網、雄獅、第一店下跌逾2%。

不過今日還是有逆勢抗跌的族群，主要還是以非電為主。橡膠類股指數上漲逾1.4%，位居漲幅排行亞軍，其中正新、華豐上漲逾2%，六暉-KY、建大上漲逾1%。

航運股今日也有表現，被列為處置股的陽明跟萬海解封在即，陽明明天解禁，今日股價上漲1.4%、收在78.3元，而萬海下週一解禁，今日股價也領軍航運股，上漲逾2%，收在87.5元。其餘個股也有表現，建新國際、新興上漲逾1%，正德、嘉里大榮、台灣虎航-創、長榮、捷迅力守紅盤。

昨日神龍擺尾的營建股今日也有續強表現，宏璟上漲逾5%，上曜上漲逾3%，長虹、永信建上漲逾2%，潤弘、龍巖、華固、太設、遠雄、潤泰材等等上漲逾1%。

不過電子股也是有族群有表現，就是強恆強的機器人概念股，多檔持續亮燈漲停，大拓-KY、羅昇、泓格、彬台，其餘原相、福裕、威盛上漲逾1%。

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