全球極光又要爆發？「怪獸級太陽黑子」回歸 新一波地球磁暴再起
今（2024）年5月10日起，強烈太陽風暴以每小時高達433萬公里衝向地球，雖然會干擾或阻斷衛星與無線電通訊，但世界各地卻也罕見出現「極光」，不過台北市立天文館今（30）日表示，當時在各地引發絢爛極光的巨大太陽黑子群「AR 3664」，隨著太陽自轉再度現身，並被重新命名為「AR 3697」， 科學家正密切觀察它是否會再度引發強烈的地磁風暴，為地球帶來極光、通訊與電力干擾。
記者張志浩／綜合報導
台北市立天文館助理研究員段皓元表示，在5月10日爆發X5.8級太陽閃焰（X為最強烈等級），各地出現電力干擾、極光爆發的奇景，而這次出現「AR 3697」活力未減，仍伴隨著X2.8級閃焰與大量日冕物質拋射，根據統計，50%的黑子群壽命少於2天，只有10%的黑子群能撐過11天，而 AR 3664 已存在超過27天，算是非常奇特的黑子群。
段皓元提及，太陽活動週期約11年，目前是自1755年起算的第25個太陽週期，天文學家推測2024年4月至2025年2月將是本次太陽週期的峰值，在此期間內大型黑子群出現機會大增，活動也愈趨強烈。
太陽活動越劇烈，對太空天氣和地面的電網、通訊等影響越大，民眾最直接能看到的現象就是極光，AR 3664在5月上旬的爆發，為數十年來未見到極光的美國中部和日本等中緯度地區帶來繽紛的夜空，除此之外，通訊及導航系統也會受到影響，例如SpaceX的星鏈系統便將服務降載以保護衛星，而各地無電線通訊干擾頻傳，地磁風暴引發的電磁感應突波也對地面電網造成影響。
前中央氣象局局長鄭明典也在臉書發文指出，「清晨伴隨X-級閃焰的日冕物質拋射，地球應該會被掃到邊，還是會有極光反映，但是預期沒上回那麼強！」。