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PS5 Pro現身有望！Sony發表會5/31舉辦　「14款大作遊戲」將揭曉

▲Sony正式宣佈，將在台灣時間明（31）日清晨六點，舉辦 PlayStation 「State of Play」 發表活動。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲Sony正式宣佈，將在台灣時間明（31）日清晨六點，舉辦 PlayStation 「State of Play」 發表活動。（示意圖／記者周淑萍攝）

記者潘毅／綜合報導

Sony正式宣佈，將在台灣時間明（31）日清晨六點，舉辦 PlayStation 「State of Play」 發表活動，預計將揭曉14 款 PS5大作遊戲，外媒更推測，新一代的PS5 Pro 主機有望現身。

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Playstation資深總監Sid Shuman稍早官網上公告，「State of Play」 發表活動確定將在台北時間5月31日上午6點開始，並於YouTube、Twitch與TikTok同步放送，節目時間將超過30分鐘，預計將介紹介紹14部作品。

▲「State of Play」 發表活動確定將在台北時間5月31日上午6點開始。（圖／翻攝Playstation官網）
▲「State of Play」 發表活動確定將在台北時間5月31日上午6點開始。（圖／翻攝Playstation官網）
外媒推測，這14款遊戲之中，最有可能包含《沉默之丘2：重製版》、《潛龍諜影3 食蛇者》重置版、《對馬戰鬼2》、《惡靈古堡 9》等大作，以及《Fairgame》、《CONCORD》、《宇宙機器人》、《馬拉松》、《樂高地平線》、《漫威毒液》等作品。

此外還有Bend Studio、Bluepoint Games、HOUSEMARQUE三間遊戲開發商也將推出的新款作品。外媒還認為，這次發表會上，PS5 Pro也有望現身。

▲《潛龍諜影3 食蛇者》重置版有機會在本次發表會上公佈。（圖／翻攝x）
▲《潛龍諜影3 食蛇者》重置版有機會在本次發表會上公佈。（圖／翻攝x）
不過知名爆料客 Lunatic Ignus日前則指出，Sony 預計在九月份還會有一場 PlayStation Showcase 活動，PS5 Pro 主機應該會等到那時候才會進行發表。

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