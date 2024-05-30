7-11展店規劃曝！7月達成7千大關 11月拿下「7111」家門市里程碑
統一超商董事長羅智先今（30）日透露台灣7-ELEVEN今年的展店規劃，預計在今年7月達到7000店大關，約莫於11月達成「7111」店里程碑。
記者鄭妤安/台北報導
超商龍頭統一超商今日舉行「113年股東常會」，羅智先表示，雖然外在環境不穩，但超商展現韌性和應變力，再所有轉投資事業的共同努力下，持續創建新高里程，2023年合併營收首度突破3000億營收大關，達新台幣3170.4億元，稅後淨利126.6億元，獲利創下歷史第二高紀錄，每股盈餘10.21元。
統一超商在台超過45年，於去年實現「全鄉全店、全天服務」目標，展店近6800間門市，連結全台368鄉鎮市區。台灣7-ELEVEN門市截至今年3月底，店數為6939家，海外超商小金雞菲律賓7-11經歷疫情，也有逾3500家，市占率超過8成，未來目標店數上看1.2萬家。
羅智先過去曾表示，明年在台灣門市預計新增300家店，總店數將超過7111家，今日又於股東會會後透露，預計在今年7月達到7000店大關，11月7日達成「7111」店里程碑。統一美麗事業董事長高秀玲也曾預告，因統一母公司位於台南，地點將以南部為優先。