快艇三巨頭不會解體！「沃神」曝留住PG、Harden　這點成爭冠隱憂

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快艇即將迎來一個關鍵的休賽季，Paul George和Russell Westbrook都擁有球員選項，而James Harden將成為「不受限制的自由球員」，而陣中球星Kawhi Leonard已經簽下了一份為期3年的延長合約。
今年自由球員市場將圍繞著George、Harden和Westbrook三位球員，特別是George預計將引起許多球隊的興趣。根據《費城詢問報》記者Keith Pompey報導，快艇隊一直不願意提供比Leonard 3年1.523億美元更高的「頂薪」給George。
隨著自由球員市場的臨近，快艇立場是否會改變？今年1月份，《TNT》記者Chris Haynes報導指出，Harden希望簽下一份長期合約，並在快艇結束自己的職業生涯，如果快艇隊給他一張長約，是有機會留住Harden。
快艇有冠軍實力 健康仍是最大變數
當球員健康時，快艇有能力擊敗聯盟中的任何對手。今年賽季快艇先發五人組Harden、Terance Mann、George、Leonard和Ivica Zubac的淨勝分為+10.0。Leonard、George和Harden「三巨頭」組合淨勝分也是+10.0。
Westbrook的防守和組織能力，也使他成為板凳席重要的角色，但他需要的是在正確的陣容中被使用。值得注意的是，Westbrook、George和Norman Powell這三人的淨勝分為+11.1。相反，Westbrook和P.J. Tucker一起在場時的淨勝分為-9.6，從數據來看，Westbrook與射手搭配下表現不錯，主帥Lue需要將他放在最有利的位置上。
自2020年「泡泡季後賽」以來，快艇始終未能讓Leonard和George同時健康出征季後賽，事實上，快艇一直具備衝擊冠軍的實力，只不過球員健康仍然是最大變數。