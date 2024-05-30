台灣大結盟LINE推「AI語音服務」 1分鐘內完成預約還直接加好友
為解決餐飲產業缺工荒，台灣大哥大今（30）日宣布與LINE台灣策略聯盟，結合台灣大旗下行動市話與inline線上訂位系統，推出「AI語音預約服務」，民眾如果要訂位，撥打店家市話或透過店家的LINE官方帳號使用LINE Call，最快1分鐘消費者就能內完成預約，不用等店家接電話，商家也能因為導入該服務減輕人力負擔。
記者周淑萍/綜合報導
根據104人力銀行統計，截至2024年4月，全台職缺數量高達110.6萬個，創下歷史新高，其中以餐飲住宿服務業的缺工比例最為嚴重。為了解決日益嚴重的缺工問題，台灣大與LINE獨家合作「AI語音預約服務」，整合電信服務、數位科技及LINE生態圈資源，凡申辦台灣大行動市話的商家，除了可以用手機接聽市話，還獨家搭配「AI語音預約服務」，透過AI語音自動接聽消費者來自市話或LINE Call的來電。
AI語音預約服務提供近似真人AI語音對話，可以自動應答消費者預約、訂位資料查詢或修改等需求，並串接inline線上訂位系統，主動發送預約完成訊息到品牌自營或inline的官方LINE帳號上，通知消費者。
實際體驗，對於消費者來說，以往如果想要預約熱門店家，需要不少時間等待店家接電話，商家導入AI後，就能經由系統接聽電話、語音辨識，直接完成預約，且如果是用手機註冊LINE，系統會自動用該手機門號進入店家的官方帳號，會發送訂位通知確認，消費者也可不加店家為好友。有此AI服務後，可以大幅減少等待時間，同時提供24小時訂位，如果是有需要商家協助的問題，系統也會自動轉接真人，對於商家和消費者來說都會更加方便。