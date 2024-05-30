黃仁勳跑去「驥園」吃飯！一鍋雞湯破萬元 他巧遇：該去叫爸爸嗎
「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，每次造訪台灣，黃仁勳吃了什麼、比黃仁勳參加的行程還搶眼，每到之處總是擠滿人潮，民眾爭相拍照。今（30）日又有民眾在雞湯名店「驥園」巧遇黃仁勳，並上網貼出照片搞笑說：「該要過去叫爸爸嗎？」這家雞湯也不便宜，最便宜的砂鍋土雞湯2800元，最貴的則是砂鍋排翅鮮鮑雞湯，一鍋就要1萬4800元。
記者黃韻文／綜合報導
黃仁勳再度來台，美食地圖也重新連載，繼28日出現在四平商圈，和太太、兒女到譽展蜜餞，一口氣花了4千元狂買芒果乾和情人果。昨（29）晚更和廣達董事長林百里、前台積電董事長張忠謀夫婦，一起現身私廚「鄒記食舖」用餐，甚至還帶高齡92歲的張忠謀，人生初體驗逛夜市，到寧夏夜市大吃蚵仔煎和豆花。
黃仁勳今（30）日開發新店家，民眾上網打卡，表示在雞湯名店「驥園」遇到黃仁勳，還開玩笑說：「用餐遇到黃仁勳，該要過去叫爸爸嗎？」引起熱烈討論。
開業超過40年的「驥園」，連續4年獲米其林餐盤入選餐廳，和黃仁勳最愛吃的「花娘小館」一樣，都屬於川菜餐廳。「驥園」的招牌菜之一便是砂鍋雞湯，湯底主打用老母雞，加上金華火腿、土雞熬煮多時，喝來香醇濃郁。
「驥園」今年1月剛調漲價格，最招牌的砂鍋土雞湯漲至2800元，竹笙雞湯則是3800元，如果再加上高檔食材，排翅鮮鮑砂鍋雞湯一鍋就要1萬4800元。
驥園川菜餐廳
台北市敦化南路一段324號
營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00
電話（02）2708-3110