紗倉真菜捏捏七澤米亞翹臀！羞喊「懂異性心情」：非常喜歡台男
2024「TRE台北國際成人展」即將於8/9至8/11在南港展覽館2館登場，今（30）日「王牌女優」紗倉真菜、「小隻馬女神」七澤米亞2位女優現身記者會，兩人穿著清涼，展現火辣身材，更在台上互相撫摸對方身體，紗倉真菜也坦言，七澤米亞的身材實在太好，摸到屁股時，突然有變成「男生摸女生」的感覺，心情很好，被問到對台灣男生的印象，紗倉真菜更忍不住喊：「覺得非常喜歡！」
記者吳昕蓓／台北報導
七澤米亞昨（29）日在IG限時動態曬出《神隱少女》中，千尋爸爸變成豬在大快朵頤的圖片，她也解釋，是因為她在下班後去逛士林夜市吃了肉圓，加上天氣熱回去喝了一點啤酒，有點微醺就發了這張圖片，由於片中千尋爸爸吃的食物就是肉圓，想藉此表達自己的心情，忍不住大讚：「清蒸肉圓加大蒜超級好吃，味道強烈」。
兩人因為在台上火熱互摸，被問到對方身體的觸感如何，紗倉真菜忍不住直呼：「七澤身材真的太好！我剛剛感覺我是男生在摸女生的感覺，屁股很柔軟」，七澤米亞也表示：「紗倉肌膚柔軟光滑，距離很近一直聞到香味」，讓一旁的紗倉真菜害羞笑出聲，兩人曾經觀摩過彼此的作品，紗倉真菜直言，認為七澤米亞的臉部表情特別厲害，而七澤米亞也想向性經驗豐富的紗倉真菜學習相關知識。
被問到會不會想向三上悠亞學習，紗倉真菜直言，去年（2023）只能從照片上看到對方，但三上悠亞的一顰一笑都很完美，希望自己也能夠如此，七澤米亞則回憶，去年她參加TRE時，在舞台上正好站在三上悠亞後面，因為第一次參加很緊張，對方還回頭來幫她加油打氣，讓她很感動，「希望我將來也成為這樣的前輩」。
紗倉真菜透露，大家會有迷思，覺得性器官越大越好，但這是錯誤的，只要還是要看技巧，更沒有鼻子大，性器官就會大的說法，但過去確實有碰過性器很合的男優，甚至形容「像兩塊相近的拼圖般契合」，七澤米亞也傳授拍片秘訣，表示她在拍攝前的空檔，都會主動去和男優聊天，在過程中更了解對方，正式上場時會主動配合，讓雙方更有默契，一番話也讓紗倉真菜忍不住驚呼：「好厲害！太專業了！」