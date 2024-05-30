20萬黃牛被清算！張學友明攻蛋「還有票可搶」　主辦將曝購票細節

蔡阿嘎圓夢「合體AV女優紗倉真菜」拍片！曝9年前對比：充滿希望

▲蔡阿嘎近日宣告自己終於圓夢，跟自己追了多年的AV女優紗倉真菜合體拍片，還曬出9年前對比照直呼：「人生充滿希望。」（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎近日宣告自己終於圓夢，跟自己追了多年的AV女優紗倉真菜合體拍片，還曬出9年前對比照直呼：「人生充滿希望。」（圖／蔡阿嘎臉書）

記者洪生儒／綜合報導

Youtuber蔡阿嘎在昨（29）日突然發文高喊「圓夢了！」並曬出自己跟AV女優紗倉真菜的貼身合照，還大方透露自己從女方出道就追到現在，每一個作品都沒錯過，如今終於跟本人合作拍片，讓蔡阿嘎忍不住興奮直呼：「嗚嗚嗚...太幸福了！人生充滿希望！」引起大批網友關注與討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡阿嘎在29日突然透過社群發文寫道：「2024年5月29日嘎哥圓夢了！」並透露自己從紗倉真菜出道就追她追到現在，每一個作品都沒錯過，「2015年還只能在日本拍廣告看版，沒想到9年後可以跟本人合作拍片，嗚嗚嗚...太幸福了！人生充滿希望！謝謝紗倉10幾年來這麼努力！」蔡阿嘎也曬出一系列的合照，引起不少粉絲注意。

▲Youtuber蔡阿嘎在昨（29）日突然發文高喊「圓夢了！」並曬出自己跟AV女優紗倉真菜的貼身合照，引起不少網友關注。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲Youtuber蔡阿嘎在昨（29）日突然發文高喊「圓夢了！」並曬出自己跟AV女優紗倉真菜的貼身合照，引起不少網友關注。（圖／蔡阿嘎臉書）
從蔡阿嘎曬出的照片中可以看到，有他被紗倉真菜注視、頭靠著肩膀依偎的模樣，還有他在2015年時站在紗倉真菜海報前的合影，以及9年後圓夢同框照，同時還有跟老婆二伯的三人合影畫面，蔡阿嘎甚至還在留言中寫道：「選擇當YouTuber真的太正確了。」逗笑一大票網友。

不少網友看到蔡阿嘎散發幸福模樣的照片後，都紛紛留言表示：「隔著螢幕都覺得嘎哥好開心」、「阿嘎這笑容真的跟拍其他影片的笑容完全不一樣耶！有種阿嘎完全融化的感覺！」、「更該感謝的是能娶到心胸這麼寬大的好老婆吧」、「真的是發自內心沒有看過的笑容耶」、「合照裡的二伯跟紗倉蠻像的」、「真的太爽了啦！好羨慕阿嘎。」

▲▼蔡阿嘎透露自己從紗倉真菜出道就追她追到現在，每一個作品都沒錯過，「2015年還只能在日本拍廣告看版，沒想到9年後可以跟本人合作拍片，嗚嗚嗚...太幸福了！人生充滿希望。」（圖／蔡阿嘎臉書）
▲▼蔡阿嘎透露自己從紗倉真菜出道就追她追到現在，每一個作品都沒錯過，「2015年還只能在日本拍廣告看版，沒想到9年後可以跟本人合作拍片，嗚嗚嗚...太幸福了！人生充滿希望。」（圖／蔡阿嘎臉書）
 
▲蔡阿嘎也曬出自己在2015年時站在紗倉真菜海報前的合影，並在貼文留言中興奮表示：「選擇當YouTuber真的太正確了。」（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎曬出自己在2015年時站在紗倉真菜海報前的合影，並在貼文留言中興奮表示：「選擇當YouTuber真的太正確了。」（圖／蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎被兒問最愛什麼商品？回答求生欲爆棚「玻璃反射這幕」露餡

蔡阿嘎挨轟亂入北港朝天宮遶境「根本沒報名」！老婆曬證據打臉了

二伯婚後收入全權給蔡阿嘎！自嘲不擅長管理「家中恐被斷水斷電」

蔡阿嘎搬新家放閃二伯！一舉動定格10秒　眾人瘋猜：有三寶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載