蔡阿嘎圓夢「合體AV女優紗倉真菜」拍片！曝9年前對比：充滿希望
Youtuber蔡阿嘎在昨（29）日突然發文高喊「圓夢了！」並曬出自己跟AV女優紗倉真菜的貼身合照，還大方透露自己從女方出道就追到現在，每一個作品都沒錯過，如今終於跟本人合作拍片，讓蔡阿嘎忍不住興奮直呼：「嗚嗚嗚...太幸福了！人生充滿希望！」引起大批網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
蔡阿嘎在29日突然透過社群發文寫道：「2024年5月29日嘎哥圓夢了！」並透露自己從紗倉真菜出道就追她追到現在，每一個作品都沒錯過，「2015年還只能在日本拍廣告看版，沒想到9年後可以跟本人合作拍片，嗚嗚嗚...太幸福了！人生充滿希望！謝謝紗倉10幾年來這麼努力！」蔡阿嘎也曬出一系列的合照，引起不少粉絲注意。
從蔡阿嘎曬出的照片中可以看到，有他被紗倉真菜注視、頭靠著肩膀依偎的模樣，還有他在2015年時站在紗倉真菜海報前的合影，以及9年後圓夢同框照，同時還有跟老婆二伯的三人合影畫面，蔡阿嘎甚至還在留言中寫道：「選擇當YouTuber真的太正確了。」逗笑一大票網友。
不少網友看到蔡阿嘎散發幸福模樣的照片後，都紛紛留言表示：「隔著螢幕都覺得嘎哥好開心」、「阿嘎這笑容真的跟拍其他影片的笑容完全不一樣耶！有種阿嘎完全融化的感覺！」、「更該感謝的是能娶到心胸這麼寬大的好老婆吧」、「真的是發自內心沒有看過的笑容耶」、「合照裡的二伯跟紗倉蠻像的」、「真的太爽了啦！好羨慕阿嘎。」