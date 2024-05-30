國民黨為立法院最大黨　民進黨喊：朱立倫應為國會亂象負責

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卓冠廷指出，具國民黨不分區立委身份的韓國瑜在出任立法院長後，本應退出黨派運作，中立主持議事，卻放任國會亂象叢生，一味偏袒護航國民黨，淪作無情的讀稿機，導致立法院在韓國瑜敲槌的手中通過毀憲亂政法案。憲政危機的產生，國民黨應負最大的責任。
卓冠廷說，更有甚者，國民黨團總召傅崐萁提出「廢除監察院」、「中華民國就應該是一個三權分立的政府」，卻又遭國民黨文傳會主委李彥秀打臉「五權分立是國民黨長期主張」，「我們要請教朱立倫主席，到底認不認同廢除監察院？國民黨到底是聽傅崐萁的還是朱立倫的？」朱立倫一再把「當家不鬧事」掛在嘴上，身為掌控國會的最大黨黨主席，卻一再衝撞中華民國憲政秩序，引發十幾萬民眾走上街頭，造成民心不安。
卓冠廷強調，目前國會最多數是國民黨，立法院長也是國民黨的韓國瑜，然而朱立倫身為影響力最大的國民黨大家長，卻放任傅崐萁一再毀壞中華民國憲政，讓國民黨內立委將聲量與個人政治利益放在國家利益之上，造成國內政治氣氛劍拔弩張，對立持續升高，包含國家重要的總統就職典禮也未見朱立倫出席，連參與典禮的謝衣鳳都遭黨內同志攻擊。
卓冠廷呼籲，朱立倫在中國打壓台灣參與WHA、發動大規模軍演之際，朝野應團結一致共同努力，讓國家往正確方向前進。而不是一再使人民焦慮，削弱台灣內部的民主團結力量。
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