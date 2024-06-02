6月夯劇／《誰是被害者2》回歸　霍建華《玫瑰故事》搭劉亦菲

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《誰是被害者2》是Netflix史上唯一續訂第二季的台劇，定檔於6月21日上線。劇中前鑑識官方毅任（張孝全 飾）迎接女兒江曉孟（李沐 飾）離開觀護所，父女倆和從嗜血記者轉職基金會公關的徐海茵（許瑋甯 飾）一同展開新生活，卻身陷一連串的死亡事件，方毅任成為頭號嫌疑人。案件牽起一起15年前他經手的情殺案，恩師林景瑞（喜翔 飾）聲譽同樣遭到質疑，他必須和刑警趙承寬（王識賢 飾）以及法醫薛欣寧（蘇慧倫 飾）合作，查明真相還自己清白，否則他將再一次失去與曉孟的家。
本季除原班人馬張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸外，更加入睽違12年再次跨界演員的蘇慧倫、日劇男神藤岡靛，以及近期超夯香港演員劉俊謙同台飆戲。
《愛情有煙火》改編小說《投行男女》，講述小職員錢菲（王楚然 飾）原本沉浸在自己的幸福人生規劃裡，卻遭未婚夫分手，被迫重新規劃人生方向，而另一邊富二代李亦非（檀健次 飾）則是不甘於穩定，女友也受不了沒錢的創業日子而離開他，人生觀相差極大的錢菲、李亦非因為房租有了交集，互相改變、妥協、適應，漸漸的他們從生活到事業變的密不可分。
《幸福房屋事件簿》是台灣首部以「凶宅」為主題的影集，在全新靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》中，陳庭妮飾演「怕窮不怕鬼」的資深房仲，帶著蔡凡熙飾演有通靈能力的菜鳥助理，勇闖五花八門的凶宅事件，偵破藏在恐怖傳聞背後的動人故事！
房仲經紀人陸安琪（陳庭妮 飾）為了處理爸爸留下的凶宅，帶著有靈異體質的菜鳥助理游大志（蔡凡熙 飾）加入凶宅專案小組。他們不只是調查員、偵探、心理治療師、人生顧問，還是正義使者。透過一則則凶宅故事，故事呈現房仲工作的甘苦面，融合職人、懸疑、信仰、愛情、親情及輕喜劇元素，打造出精采絕倫的「幸福房屋事件簿」。6月1日起catchplay上線，全劇共14集。