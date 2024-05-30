台東議員批警員為績效狂開單！饒慶鈴竟脫口「年輕警員不受教」
台東縣交通罰單去年歲入預算1.2億元，實際收入約2億，近來成為縣議會質詢，不少議員大批判警員為績效形同搶錢，昨（29）日縣長饒慶鈴昨天答覆縣議員質詢時，竟脫口表示「年輕警員不受教」，不過今天饒慶鈴受訪時強調酒駕絕對是零容忍，不過台東有很多鄉間小路，員警在執法時非常辛苦，但希望能多有勸導行為，以取代開單。
記者孫唯容／綜合報導
台東縣議會5月召開定期大會以來，有超過十多位議員質詢時提出，警員為績效形同搶錢，縣議員陳宏宗質詢時，像是工地的工人習慣喝保力達提神，鄉下也會有農民，習慣在工作後齊聚樹下喝啤酒小酌，交換農作心得，酒喝得也不多，每個人體質也不同，酒精代謝速度不一樣，散會後騎車開車，被警察攔查一酒測就超標，被開罰9萬、18萬的，這些農民工人怎會受得了，家庭也大受影響。
不過，饒慶鈴竟然脫口表示「年輕警員不受教」，對此，陳宏宗表示，問題不在基層員警，長官不該給過大的績效壓力，縣長宣導執法要兼顧情理，警察應抓壞人，而非善良老百姓。
今天饒慶鈴面對質疑回應表示，台東有很多鄉間小路，員警在執法時非常辛苦，但希望能多有勸導行為，以取代開單，但對於酒駕絕對是零容忍。