統一董座大談「Uber併購熊貓」 曝續投資「foodomo」的關鍵原因
外送平台Uber Eats於14日以9億5千萬美元現金結親foodpanda台灣外送事業，為市場投下一枚震撼彈，2大龍頭結合具寡占市場疑慮，是否能通過公平會審查？店家、外送員、消費者又該何去何從？Uber Eats未來又將如何整合2平台？種種疑問皆為外界對於這場世紀聯姻的關注焦點。
記者鄭妤安/台北報導
零售業霸主統一超商於2021年宣布收購本土外送平台「foodomo」，針對如今的外送平台局勢，統一超商董事長羅智先今（30）日表示，foodpanda在台發展已具一定程度的規模，如今被併購，可見外送營運並不容易，中間的建置成本，外界難以想像，當中爭議更包括許多不合理的情況，如長期流血打補貼戰等。
他表示，外送這項業務很有趣，它拉近了供應商的商品和服務與消費者之間的距離，為瞭解外送的發展曲線，統一超收購foodomo，藉此觀察實際運作與脈絡，什麼是合理的營運模式，大家都還在摸索，面對外送產業發展，作為7-ELEVEN也會緊張，「以前普遍認為超商很方便，結果現在有人比我們更方便」，foodomo現在也還在學習中，毫無疑問會繼續做下去，畢竟發展外送是統一超與消費者之間的一道橋。
羅智先提到，事實上外送有一個很現實的情況，無論系統多厲害，東西一旦落地就有運輸和倉儲的問題，此時超商因據點綿密等優勢，故扮演很重要的角色。