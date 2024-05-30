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川普「封口費案」難論斷！陪審團未達成裁決　審判未完待續

▲官司纏身的美國前總統川普在曼哈頓法庭面臨這場歷史性的審判。（圖／美聯社）
▲官司纏身的美國前總統川普在曼哈頓法庭面臨這場歷史性的審判。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國前總統、共和黨準候選人川普（Donald Trump）因涉嫌在2016年競選總統期間支付婚外情封口費給成人電影明星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）遭刑事起訴，身上同時背負4樁刑事訴訟的他，也是目前美國第一位面臨刑事審判的前總統。日前封口費案在紐約曼哈頓的刑事法院開審，但目前陪審團未能達成裁決。

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美國前總統川普被控於2016年競選總統期間，透過前律師柯恩（Michael Cohen），向豔星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付13萬美元的「封口費」，掩飾兩人先前的婚外情，避免這項對選情可能不利得資訊曝光。曼哈頓區域檢察官白艾榮（Alvin Bragg）指控，川普將封口費列為法律費用當作選舉開支報銷，涉嫌偽造商業紀錄、作假帳，一共提出34項與商業詐欺有關的重罪起訴。

這次案件在曼哈頓刑事法庭進行審理，陪審團根據提交的證據進行裁定，包括20名證人的證詞和250多項呈堂證供。

檢方指出多則語音訊息、電子郵件和相關文件證實了柯恩的證詞，也就是柯恩在2016年大選前支付13萬美元給「暴風女」丹尼爾斯阻止其公開與川普的性關係，而川普也批准了這筆費用；川普則不認罪且否認所有指控，並在法庭外表示這場官司是「被操縱」的，其辯護律師指責柯恩謊話連篇。

在長達五週的聆訊後，陪審團於本月29日退庭商議，法官默坎（Juan Merchan）在陪審團退庭前給予指示，說明此案涉及的法條、引導陪審團理解構成違法的事由，強調陪審員必須在「排除合理懷疑」（beyond a reasonable doubt）的情況下認定川普有罪，才能對他定罪。

《CNN》指出，這34項起訴罪名都屬於紐約州的E級重罪（Class E felonies），若川普全數被判有罪，理論上將面臨10年以上牢獄之行，但法官可能看在無犯罪前科、非暴力犯罪等情況下改判緩刑。然而就算川普被裁定罪名成立，這也不會影響他再次競選總統的資格，甚至可能成為美國史上首位入獄的卸任元首或甚至總統，但川普為了避免坐牢極有可能會提出上訴，而其餘三宗刑事起訴預計不會在11月5日的大選前開始。

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