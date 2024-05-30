葉元之成罷免立委首選？驚人發言回應：應該罷免傅崑萁與吳宗憲
民間團體日前號召民眾發起「青鳥行動」上街抗議藍白提出的國會改革法，28日當天在場民眾也票選最想罷免及最想開除黨籍的藍白立委投票活動，其中國民黨立委葉元之成票數最多的第二名。今（30）日葉元之在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，我建議可以罷免傅崑萁和吳宗憲。
記者莊蕙如／台北報導
葉元之今日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》中提到，建議可以罷免傅崑萁跟吳宗憲。此言一出立即被一旁的來賓黃暐瀚給拍了一下，也引起節目中哄堂大笑。
葉元之解釋，如果大家這次發起罷免的原因是不滿國會改革或是認為程序不正當，那應該要罷免的對象是總召傅崑萁。他也說，大家不頭傅崑萁的原因是因為都認為他是花蓮王，贏的多所以不推動。
葉元之也強調，如果是程序正義的問題，應該找吳宗憲。但他也說，這都是開玩笑的，並沒有真的覺得誰該被罷免。
另外，國民黨黨團總召傅崐萁日前因國會改革法三讀通過，公開表示要成立「在野特偵組」，預計開始偵查不當官員。對此葉元之也表示，不應該叫特偵組，用個偵組這個詞會讓人誤會，其實也只是跟官員要資料，或是把他們邀請到立法院來詢問一下，目前就只有這樣的權力。