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明天TTE台北旅展！43間飯店超優住宿券整理　最低每人每晚僅500元

▲2024TTE臺北國際觀光博覽會明天正式開展，各飯店鹵素推出優惠券張，小鹿文娛旅宿集團就有「島內遷徙」、「漫遊臺北」兩大熱銷套票，憑「島內遷徙」票券雙人住宿平日每晚最低只要1000元起，圖為「路徒行旅 臺南成大館」。（圖／小鹿文娛提供）
▲2024TTE臺北國際觀光博覽會明天正式開展，各飯店鹵素推出優惠券張，小鹿文娛旅宿集團就有「島內遷徙」、「漫遊臺北」兩大熱銷套票，憑「島內遷徙」票券雙人住宿平日每晚最低只要1000元起，圖為「路徒行旅 臺南成大館」。（圖／小鹿文娛提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024台北夏季旅展TTE（第18屆台北國際觀光博覽會）將從明日（31）日正式開展，至6月3日共為期四天，地點為台北世貿一館。此次集結250家海內外廠商，展位規模近800格，也有多家飯店旅宿業者參與，紛紛推出超優惠的住宿券，像是小鹿文娛，集結旗下20館推出聯合住宿套票，最低1000元能雙人入住一晚，等於每人每晚才500元。星級飯店中台北君悅、台北與台南遠東香格里拉也推住宿優惠券。另外，也有些飯店推出線上旅展優惠，方便無法到現場的民眾購買。本篇整理台北觀光博覽會的住宿優惠券，一次搜集共計43家，一文掌握。

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📍小鹿文娛旅宿集團（兩大套票任玩旗下20館）
連鎖文旅品牌「小鹿文娛旅宿集團」推出旅展優惠「島內遷徙」、「漫遊臺北」兩大熱銷套票，兩大套票任玩旗下20館，其中的「島內遷徙」6000元套票，內含 6 張住宿券，可入住的館別為路徒行旅台南成大館、路境行旅花蓮站前館、一起一起旅店花蓮中山館、路境行旅花蓮大同館、路徒行旅花蓮東大館、小迷鹿（墾丁）、小迷鹿．艾米會館（墾丁）、路境行旅府前館。

最低只要1張券就可於平日入住包含路徒行旅台南成大館在內的分館，即1000元就可入住雙人房，等於每人每晚才500元起，還也加碼採用「現金折抵放大術」，加碼贈500元住宿抵用券及聯合早餐券4張。

📍台北遠東香格里拉
推出超值住房優惠，平日每晚只要5,699元即可雙人入住尊榮客房，約24折，另有尊榮客房雙人住宿一晚含兩客早餐優惠價6,699元，原價25,289元，享26折。飯店與展場同步5月31日至6月3日期間，台北遠東香格里拉飯店於大廳每日設置旅展快閃專區販售優惠券，也有線上旅展優惠賣到67日。

▲台北遠東香格里拉《尊榮客房》平日雙人住宿含兩客早餐只要6,699， 約26折。（圖／台北遠東香格里拉提供）
▲台北遠東香格里拉《尊榮客房》平日雙人住宿含兩客早餐只要6,699， 約26折。（圖／台北遠東香格里拉提供）
📍台南遠東香格里拉
祭出兩款平日優惠的住宿券，首推《尊榮家庭房住宿乙晚》兩張券組，原價62,370元、優惠價9,598(16)，每張券適用四位大人入住，睡到自然醒不含早餐，平均每券只要4,799元、每人最低1,200元。


📍台北君悅
推出3款超值住宿選擇，最低24折起，包含君悅客房平日住宿券每張6,388元。含凱菲屋自助早餐兩客的一泊一食平日君悅客房住宿券，每張7,388元。「一泊二食．優雅雙饗」平日住宿券，每張11,488元，入住君悅客房，品嚐價值八千元寶艾西餐廳海陸雙人晚間套餐及凱菲屋豐盛自助早餐，假日入住加價600元，至今年11月底前皆適用。

旅展期間現場購買台北君悅餐券、住宿券、SPA券，即可參加幸運好禮抽獎：5月31日抽君悅臻選常溫禮盒乙組、6月1日抽免費平日住宿豪華客房乙晚、6月2日抽SPA 90分鐘單人體驗券乙張、6月3日抽出價值21,888元的君悅美饌卡乙張效期一年。

📍福容大飯店（18家聯合住宿券）
推線上旅展優惠，即日起至6月07日推出往年熱銷「聯合住宿券」，集結全台18家分店任選入住，一套5張1萬4,500元；買10送1，優惠價2萬9,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張更只要2,559元。本次最大亮點為入住嘉義福容voco酒店，三天兩夜使用3張住宿券，平均一晚3,839元，相當於打1.8折超划算

▲入住嘉義福容voco酒店，三天兩夜使用「聯合住宿券」3張，平均一晚3,839元。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
▲入住嘉義福容voco酒店，三天兩夜使用「聯合住宿券」3張，平均一晚3,839元。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
📍長榮鳳凰酒店(礁溪)
平日雙人一泊二食住宿券直接下殺4折，原價20,856元，旅展優惠價只要8,388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊一食也只要7,388元。

📍台中鳳凰酒店
平日一泊一食住宿券下殺3.7折，原價每張7,260元，旅展優惠價只要2,666元即可入住。

▲台中鳳凰酒店線上旅展一泊一食住宿券下殺3.7折，只要2,666元即可入住。（圖／台中鳳凰酒店提供）
▲台中鳳凰酒店線上旅展一泊一食住宿券下殺3.7折，只要2,666元即可入住。（圖／台中鳳凰酒店提供）

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