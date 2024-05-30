轟藍委不見棺材不掉淚！網友整理罷免排行榜　第一名不是葉元之

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網友說明，民眾黨沒有區域立委，剩下的亂政區域立委總數有37人，依照與第二名得票的差異進行排序。當然，得票率相差到10%以上的，確實難度比較高；但這並非不可能，因為有些藍委是因為該選區內的反國民黨勢力分散、藍白合與地方政治恩怨情仇分裂投票而當選。罷免投票也不同於當選投票，很多當初投給藍委的人，未必會在罷免投票時，出來護持這些人。
網友表示，依照目前的罷免制度連署，第一階段1%只要37個選區找到9.5萬人，就可以順利啟動所有藍委的初步罷免了。第二階段的10%連署，則需要至少95萬人。所以，如果有支持青鳥行動的百萬人民站出來，就能讓這些亂政的藍白立委不敢再輕易亂來。只有把百萬台灣人民的力量呈現在他們面前，才可能稍微震攝住中國代理人。
網友指出，若藍白立委要繼續自肥擴權修改法令、提高罷免的制度障礙，例如至少票數要達到當初得票數，他也將目前選制上達到罷（25%選民總數）的票數目標A（低標），以及可能會被自肥藍白立委改動為原始當選得票數的目標B，同時列在表上。要完成全國性所有藍委當選選區的罷免，低標是237萬票，或者是原始當選得票數的337萬票。不論是237萬票或337萬票，身為台灣人沒有悲觀的權利，如果不希望台灣變成香港，就沒有必要寄望中國代理人的仁慈，而必須窮盡一切可能，跟這群中國代理人搏鬥。
網友說，當然很多人會推論，只要6個選區的板塊移動，那民進黨就獲得國會多數席次了。但這就跟買股票一樣，如果只買6支股票而希望100%都在同一天拉漲停板，這有點不切實際。這張表是讓所有對罷免亂政立委想投入的朋友，去比較推算各種可能性。而且，如果靠百萬人民的力量，在37個選區都至少達成第二階段的連署，這些藍白立委才會收斂一點，「他們是不見棺材不掉淚地。」
而依照目前的選制，要等明年2月後才能開始正式合乎法令的連署。但是從現在到今年年底，彙整各方力量在各個選區集合想要罷免的人適當收集名單，完全是合法合情合理的事。
大軍未動，糧草先行。37個選區是非常分散的，需要在地草根的參與力量。不過組織這次青鳥行動的超過30個協力社會團體，或許可以由具備公信力的社會賢達創設一個任務性的社團組織，由執業律師與會計師監督見證，經由合法管道收受全國性捐款；並讓捐款者知道，未來這筆匯整的錢，會依照各選區的人口比例或高勝率原則，撥款給各地的草根參與力量組織者，完全用在罷免立委任務上，若有結餘款也不會用在其他事務上，而是再捐贈給弱勢團體，一切公開透明。
網友說，也就是說，錢可以集中收，事情則必然要分散讓各地的草根協力者進行。只要有適當的對口機制並遵守財務透明原則，就能讓亂政的藍白立委知道，這些參與青鳥行動的人是玩真的，不是跟你嘴砲一通電話100萬人，是真的要扎扎實實找到100萬人，來連署推動罷免立委。
最後網友表示，如果這張表上有你的選區，未來一定有機會出錢又出連署名單。如果沒有野不要擔心，如果未來有一個集中收捐款的管道，一定有機會貢獻心力。罷免這些亂政立委不是為了民進黨，而是為了台灣。這是一個人人有功練的抗中保台活動，在一切還沒有惡化到不可挽回的地步之前，希望大家把這些重要的訊息傳播出去。