邁向電力淨零！台電攜手美電力研究院簽署MOU　引進氫能技術落地

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台電表示，根據國際能源總署（IEA）推估，2050年將有近一半減碳量需借助目前處於示範或研發階段的新興技術，今日攜手EPRI簽署淨零轉型合作，期望借重EPRI研究量能與國際經驗，推動前瞻電力技術。
EPRI為美國能源及電力領域著名的非營利研究機構，每年投入研發超過新台幣130億元，掌握國際趨勢脈動，並建立跨國交流平台，匯聚法、韓、日、美等45國、超過850個會員企業經驗，提出能源發展策略觀點與因應解方。
台電自1987年即與EPRI針對電廠抗震設計展開國際交流，近40年來合作投入數百項研究計畫，包含機組發電效率、用電大數據、分散式能源與儲能等面向的分析應用與精進優化。
台電表示，此次攜手EPRI就淨零推動策略、能源樞紐規劃及碳捕集示範場域3大面向展開專案研究，導入國際實務經驗與新興技術研究成果，合力推動我國能源轉型。其中，能源樞紐規劃結合燃氣電廠與風電、製氫與碳捕集打造「低碳能源示範專區」，將藉EPRI引進美國氫能中心相關技術成果，協助我國落地應用。
此外，台電表示，將接軌國際成為EPRI轄下組織「低碳倡議」的一員，與東京電力、韓國電力、美國電力、美國南方電力、杜克能源、艾索倫電力、Xcel能源等全球54個電力、天然氣公司及設備製造廠，共同投入低碳、零碳能源技術研發，加速前瞻減碳路徑發展。