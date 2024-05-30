經長郭智輝提2大概念拚經濟 聚焦半導體外也要米其林吸引觀光客
經濟部長郭智輝今（30）日舉行媒體茶敘，他提出「境外關內」、「境內關外」2大概念拚經濟。「境外關內」是台廠走向全世界，強調第一步鎖定日本與東南亞。「境內關外」則是帶世界走進台灣，除了持續吸引指標外商加碼投資外，也希望4年米其林達500顆星，搭配商圈與市場吸引國際觀光客。
記者許家禎／台北報導
經濟部長郭智輝今天提出「境外關內」，主要是指台灣的製造園區走向世界，第一步將是日本跟新南向國家，如計畫投資開發服務公司，協助設置海外園區。再來是建置海外單一窗口服務，協助廠商加速設廠，如台積電在日本熊本設廠，有相關供應鏈也前往，或許可以設置單一窗口讓台商可以無後顧之憂。
至於「境內關外」，則是要帶世界走進台灣，希望邀請世界排名百位的企業到台灣設點，聚焦產業聚落完整，產業支援度佳，供應鏈完整積累技術經濟，如此有利吸引外資在台建立區域供應廠。
再來是持續投資半導體大廠，希望帶進指標外商加碼投資。另外，則是希望輔導國內具潛力的星級餐廳，目前是241顆星，盼4年米其林達500顆星，並搭配商圈與市場等配套，來吸引更多國際觀光客。
郭智輝也提到，半導體AI次世代通訊與精準醫療，是未來吸引投資的重點，推動產業智慧化、低碳化，並持續推動半導體領先、AI創新，接軌國際發展5G、6G與低軌衛星通訊技術及精準醫療等。