周天成戰勝大腸癌！登BBC分享抗癌歷程　「從沒想過放棄奧運夢」

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周天成提到，去年為了準備奧運進行例行性全身檢查，意外發現一項癌症數值異常。然而，當時兩位醫生建議他先觀察，一年後再回來檢查。
在物理治療師高敏珊的建議下，周天成前往另一家醫院複查，最終確診為大腸癌。周天成表示：「幸運的是癌症仍處於早期階段，只需進行微創手術切除癌細胞。」手術後不久，他便迅速投入比賽備戰。
周天成身心煎熬導致低潮 與病魔相處
奧運前的例行性檢查意外發現罹癌，讓周天成當下相當震驚，「我都吃得非常健康，身為運動員一定會對日常的飲食與身體狀況相當謹慎。」周天成提到，家族成員有不只一位有癌症病史，也許與基因有關，那段時間很煎熬，需要爭取更多積分，但他的身體卻沒準備好。
周天成表示，手術本身並不大，一開始以為不會影響場上表現，但在高強度比賽中會失去專注力，直接導致去年陷入低潮。經歷抗癌的挑戰後，周天成認為自己變得更有信心面對未來的任何挑戰。
海洛賽再次奪冠重燃信心 周天成克服難關
罹癌半年後，周天成在11月德國海洛羽球公開賽奪冠，拿下個人在海洛賽的第4冠，「這一冠對我來說很重要，我沒有告訴任何人我的病情，不想給自己找任何藉口，奪冠給我帶來很大的信心。」直到今年2月泰國站奪冠後，周天成才向外界公開自己曾經罹癌的消息。
周天成希望以自身抗癌的故事激勵更多人，「只要永遠不要放棄夢想，就算遇到再多難關，一定也可以克服。我不是只想告訴大家我生病了，我想說的是，無論面對什麼樣的問題都必須克服，要堅持自己的夢想。」
周天成表示自己從未放棄，奧運一直是他羽球生涯的最大夢想，「我還沒在奧運拿過獎牌，不能就此停下來，即使機會渺茫，我還是想試試看，我的目標是創造歷史，在巴黎奧運拿下獎牌。」