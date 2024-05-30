卓榮泰稱停電「是跳電沒缺電」！黃國昌：說法有失行政院長身份

卓榮泰拜會民眾黨立院黨團，民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、立委陳昭姿、麥玉珍、張啟楷也一同出席。
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張啟楷示警，今年7月27日要停掉核三場1號機、明年5月17日又要停掉一台機組，兩台機組各減少3.5%發電，停機電力缺口將如何補足？張啟楷提醒，未來會好好監督，這也是賴清德總統給的課題，希望行政院「做最好準備，要做最壞打算」，民眾黨曾經提過電價緩漲，要求檢討台電內部及改革，之後二、三個星期還會再討論到，希望行政院做足準備、善意溝通。
卓榮泰回應時指出，會很嚴謹的督促經濟部、台電相關部會，除了穩定供電之外，安全韌性的電網才是關鍵。但卓榮泰也直言，「非核家園是一種價值」，本身失去價值的話，生命就會失去意義。
不過，卓榮泰也指出「家裡沒電到底是什麼原因？是跳電，還是限電，還是停電，還是斷電？」這個要搞清楚，家裡沒電絕大因素都是因為跳電，跳電是因為各種因素，包括外來、內在、人為、自然的各種因素跳電，趕快把它修好，沒修好就是韌性電網不夠堅韌。
卓榮泰說，「限電是預告性的限電，我們很少發生。」而要施工的停電，也是預告性、不得已的，「我們到現在還沒發生缺電後的大斷電，我們會保證不會那樣做，不會達到那個地步」，「但我要告訴人民，家裡沒有電的原因，絕大多數是跳電，政府有能力把跳電原因降到最低，不傷害人民生活上的方便跟產業生產，這是政府該努力的地方。」
針對卓榮泰談電力問題，黃國昌在會後受訪表示，今天卓榮泰來民眾黨團拜訪，黨團成員都是以禮相待，而自己之所以最後特別回應卓榮泰那段話，「他是在教育人民『大家要搞清楚，那是因為跳電』」，但行政院長講這樣的話有失身分。
黃國昌指出，尊重卓榮泰的發言，卓榮泰要再度教育台灣大眾「是跳電沒有缺電」，當然是對方作為行政院長可以表明的政策立場，只是關於電網的韌性，大家可以去查前總統蔡英文上任時，2017年行政院相關部會就已提出「韌性電網」，但是到2024年還在講韌性電網，就會讓大家開始思考，過去這7年在幹嗎？