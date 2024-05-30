《誰是被害者2》張孝全遭指命案嫌疑人！他再度合作王識賢查真相

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而張孝全這一次要在影集中跟藤岡靛上演命案嫌疑人與檢察官追逐戰，他也透露兩人之間的互動是很精彩的看點之一：「方毅任和張耿浩之間的氛圍很微妙，看似彼此對抗不對盤，卻又在某些辦案時刻交換資訊，處在一種彼此拉鋸猜忌的狀態。」
在《誰是被害者》第一季劇情中，發生了溶屍、汽油焚身焦屍等一系列謎樣連環「自殺」案，這些帶著遺願死去的人用極端手法控訴生前遭受到的不公平對待，而這一切都和飾演張孝全女兒的李沐有所關聯，使張孝全不得已投身追查真相。
王識賢在劇中飾演刑警隊長趙承寬，在第一季中一開始他並不清楚事件的全貌，最後和張孝全一步步了解真相，劇中他雖然個性火爆，卻是正直又體貼下屬的好長官，對辦案的企圖和正義的追求讓人印象深刻，第二季同樣是帶領大家抽絲剝繭的重要角色，也因和張孝全在首季中的革命情感，在張孝全被列為嫌疑人時選擇相信並幫助他。
對於再次回歸《誰是被害者》，王識賢直呼非常期待：「當我發現第二季劇本對趙承寬有更多延伸，真的很令我期待，第一季比較單純地跟著案情被牽著鼻子走，這次多了很多同僚、家庭的想法以及個人的遭遇，我覺得故事線更豐富了！」對於再度與原班人馬合作，王識賢認為演員們之間默契更好了，他也透露：「大家完全沒有因為隔了一段時間而有所生疏，加上每個人都在戲劇上成長了很多，對事情的看法也截然不同，思維上更細膩了，這些細節也都將會呈現在鏡頭上。」
女神蘇慧倫睽違12年再次跨界演員身份，在《誰是被害者》第二季中飾演沉著冷靜的法醫薛欣寧，成為張孝全辦案的神隊友，一邊協助方毅任找到真相洗刷嫌疑，一邊懷疑整起命案的真相，成為案件中至關重要的角色。蘇慧倫也透露當時看到劇本的心情：「這個角色也太有挑戰性了吧！」法醫這個職業以及該角色要去經歷的事件，對蘇慧倫來說都充滿了神秘感，她表示：「像這樣子的角色是我之前比較不會接觸到的，應該也不會有人想到要找我去扮演這樣的角色吧！所以其實我是充滿好奇的。」蘇慧倫也很期待觀眾們可以跟著一起辦案，一起抽絲剝繭直到最後一刻。
Netflix獨家懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》描繪驚悚連續殺人案謎團，前鑑識官方毅任（張孝全 飾）迎接女兒江曉孟（李沐 飾）離開觀護所，父女倆和從嗜血記者轉職基金會公關的徐海茵（許瑋甯 飾）一同展開新生活，卻身陷一連串的死亡事件，方毅任成為頭號嫌疑人。案件牽起一起15年前他經手的情殺案，恩師林景瑞（喜翔 飾）聲譽同樣遭到質疑，他必須和刑警趙承寬（王識賢 飾）以及法醫薛欣寧（蘇慧倫 飾）合作，查明真相還自己清白，否則他將再一次失去與曉孟的家。