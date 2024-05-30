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台鐵鐵路便當節6/7登場！推紀念酒、復刻翻牌式時刻表展場開賣

▲台鐵將在6/7舉行鐵路便當節，共計推出113項商品，其中有21項為展場限定。（圖／台鐵提供）
▲台鐵將在6/7舉行鐵路便當節，共計推出113項商品，其中有21項為展場限定。（圖／台鐵提供）

記者魏妤庭／台北報導

台鐵今（2024）年的「鐵路便當節」，將在6/7到6/10間於台北車站登場，屆時除了會推出113項商品，包含首推的「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」，還復刻過去曾採用的翻牌式時刻表，推出比例1:8的迷你台北車站翻牌顯示器。台鐵初估，今年鐵路便當節規模更勝以往，預計4天業績可望達千萬元，挑戰歷史新高紀錄。

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台鐵往年都會舉行鐵路便當節，今年邁入第9年，也是台鐵公司化元年，因此，在6/7到6/10活動期間，將推出3大主題商品，包含獨家獻禮、永續台鐵、精選套餐等，共計有113項商品，並祭出多項鐵路商品69折起，展場也將設置N規模型動態展、迴力車軌道組互動區、扭蛋區及積木DIY活動區等4個互動區。

其中，獨家獻禮部分，有展場限定款21項商品，又以「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」最受矚目，邀請國際書畫藝術家朱振南提筆「驛」字祝福，採用台灣菸酒公司的34度金箔燒酎，售價2999元、展場限量販售540組。

此外，另一項展場特色商品為「台鐵公司X STAR FLAP」，以比例1:8設計的迷你翻牌顯示器，售價5990元、展場限量販售50組。「鐵路節限定版 N規精密模型」SIRAYA西拉雅號彩繪列車模型，為觀光署與台鐵公司化元年首部主題彩繪列車，售價13300元、展場限量販售30組，每人每次現購2組。

▲台鐵第9屆鐵路便當節將在6/7登場，首推「台鐵經典車站紀念酒(台南驛)」。（圖／台鐵提供）
▲台鐵第9屆鐵路便當節將在6/7登場，首推「台鐵經典車站紀念酒(台南驛)」。（圖／台鐵提供）
台鐵表示，台鐵公司元年鐵路便當節推出上百款商品，以實體加網路銷售，期待展期間能夠創造超過千萬元業績，挑戰創下歷年新高。

此外，台鐵表示，今年鐵路便當節規模比上一屆更大，有53家業者參加，每家業者都絞盡腦汁推出創意，其中，日本業者特別融入當地鐵道文化，如今年東武鐵道最流行的新型特急觀光列車「SPACIA X」銷售便當，食材與日本一樣，也將在台亮相。

台鐵表示，若在鐵路便當節活動期間，到台鐵夢工場北二門展區消費，6/7到6/9間購滿999元，憑發票送精美小禮。6/10當天消費滿999元，憑發票加送精美小禮物2個。此外，若為台鐵會員也有獨享好康，首3日消費滿399元，出示手機台鐵會員APP介面及當日消費發票即贈送精美小禮物1個，壓軸日消費滿399元即加碼贈送精美小禮物2個。發票餘額不可累計，數量有限、贈完為止。

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