台鐵鐵路便當節6/7登場！推紀念酒、復刻翻牌式時刻表展場開賣

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其中，獨家獻禮部分，有展場限定款21項商品，又以「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」最受矚目，邀請國際書畫藝術家朱振南提筆「驛」字祝福，採用台灣菸酒公司的34度金箔燒酎，售價2999元、展場限量販售540組。
此外，另一項展場特色商品為「台鐵公司X STAR FLAP」，以比例1:8設計的迷你翻牌顯示器，售價5990元、展場限量販售50組。「鐵路節限定版 N規精密模型」SIRAYA西拉雅號彩繪列車模型，為觀光署與台鐵公司化元年首部主題彩繪列車，售價13300元、展場限量販售30組，每人每次現購2組。
台鐵表示，台鐵公司元年鐵路便當節推出上百款商品，以實體加網路銷售，期待展期間能夠創造超過千萬元業績，挑戰創下歷年新高。
此外，台鐵表示，今年鐵路便當節規模比上一屆更大，有53家業者參加，每家業者都絞盡腦汁推出創意，其中，日本業者特別融入當地鐵道文化，如今年東武鐵道最流行的新型特急觀光列車「SPACIA X」銷售便當，食材與日本一樣，也將在台亮相。
台鐵表示，若在鐵路便當節活動期間，到台鐵夢工場北二門展區消費，6/7到6/9間購滿999元，憑發票送精美小禮。6/10當天消費滿999元，憑發票加送精美小禮物2個。此外，若為台鐵會員也有獨享好康，首3日消費滿399元，出示手機台鐵會員APP介面及當日消費發票即贈送精美小禮物1個，壓軸日消費滿399元即加碼贈送精美小禮物2個。發票餘額不可累計，數量有限、贈完為止。
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