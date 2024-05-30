半導體AI需求爆發！核三當備案？郭智輝：可考量但有前提與修法
經濟部長郭智輝今（30）日舉行媒體茶敘，針對供電問題，他說今年不會有缺電問題，但他也坦言「如果電不夠，半導體跟AI不會留在台灣」。他強調，持續發展綠電上，2030年前供電無虞，核三廠要不要延役不是經濟部做決定，今年核三廠7月停機，用電不會有問題，但他也點到2025到2028年AI需求爆炸期，或許核三可以當作一個考量，但還是要有前提與修法。
記者許家禎／台北報導
經濟部長郭智輝媒體茶敘上提出「境外關內」、「境內關外」2大概念拚經濟。「境外關內」是台廠走向全世界，強調第一步鎖定日本與東南亞。「境內關外」則是帶世界走進台灣，除了持續吸引指標外商加碼投資外，也希望4年米其林達500顆星，搭配商圈與市場吸引國際觀光客。
至於大家關心的用電問題，郭智輝表示今年7月盛夏與10月減煤調度的用電高峰，已經做好準備，所以「不會缺電」，並表示持續發展綠電上，2030年前供電無虞。但他也知道半導體AI需求用電高，大家關心到底電夠不夠用。他進一步解釋，目前有送件要蓋廠的案子都考量進去的話，目前是還可以供給、沒有問題。
郭智輝也說，如果半導體與AI需求大增，那麼可能得重新衡量！過去供電設計都有考慮備載，超乎預期的話會啟動儲電或節電的方式來滿足大家。他坦言「如果電不夠，半導體跟AI不會留在台灣」，但他再度強調，目前來看供電都沒有問題。
至於有人也在討論核三廠要不要延役，郭智輝指出核三廠要不要延役，不是經濟部能決定，經濟部只是執行單位、依法做事。他說，今年7月核三廠停機，統整整體供電不會有影響，但他也點到2025到2028年AI需求爆炸期，或許這部分可以考慮當作備案來考量，但要在可行、安全與共識下，以及得修法才能做。