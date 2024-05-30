週末全台大雨肆虐！「馬力斯颱風」將生成　登陸中國再通過台灣

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氣象署預報員黃恩鴻指出，明天隨著西南風增強，中南部、台東地區一整天都不定時會有陣雨或雷雨，其它地區則受到北方鋒面接近影響，白天雖然大致多雲，但不穩定的環境，導致午後對流發展旺盛，因此各地都要小心局部大雨的情況。
明天氣溫方面，體感上與今天變化不大，各地白天高溫普遍是攝氏30至32度，低溫普遍是攝氏25至27度左右，在沒下雨的時候感受比較悶熱。
週末鋒面籠罩台灣 馬力斯颱風也來湊一咖
黃恩鴻說明，週六、週日鋒面影響，全台灣降雨機率都較高，各地有局部大雨發生的機率，其中西半部及東北部地區雨勢較持續，預估週六下半天至週日上半天，是鋒面影響最明顯的時候，週日下半天台灣附近轉為東北風環境，北部及東北部天氣稍轉涼，高溫下降到攝氏26度左右，夜晚低溫也降到攝氏21至22度。
針對颱風動態，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，第2號「馬力斯」颱風即將形成，預估週六凌晨登陸中國廣東，隨後轉東北加速朝福建前進，受到陸地破壞，強度會減弱，週日下午橫越台灣海峽，傍晚至夜晚間穿越台灣上空。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，「雖然通過台灣時已經不是颱風，但仍保有熱帶低壓威力，挾帶的豐沛水氣、帶動的西南風，仍會有一定程度的威脅，週六下午至週日夜晚，會是這波降雨高峰期，尤其當熱帶低壓靠近、通過陸地期間，西部地區有機會出現劇烈天氣，降雨熱區為新竹至屏東、北部沿海、各地山區」