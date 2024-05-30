吃蛋糕咬到「蟑螂碎屍」！嘉市衛生局稽查揪3缺失 現場也有蟑螂
有民眾投訴在嘉義某麵包店買巧克力蛋糕，返家後拿出蛋糕吃一口，不料卻「聽見卡滋卡滋聲」，一看驚見一隻被咬碎的大蟑螂；對此，麵包店負責人表示衛生局已來稽查工廠，同時已向消費者私訊致歉並釐清原因，不過嘉義市衛生局今（30）日公布稽查結果，發現店家工廠有蟑螂屍體與菸蒂，還將烤盤放置在垃圾桶上，環境髒亂，依法對店家開罰並勒令停業4天進行改善。
記者孫唯容／綜合報導
嘉義有民眾上網爆料，29日下午到嘉義某麵包店買巧克力蛋糕，回家後有先將蛋糕冰存在冰箱內，30日拿出切開品嚐，赫然吃出口中有異物，還「聽見卡滋卡滋聲」，吐出來就發現一隻被咬碎的大蟑螂，已將物證交給嘉義市衛生局調查。
嘉義市衛生局指出，今天前往「香的里蛋糕麵包店」製造工廠進行稽查，查核結果發現有現場蟑螂屍體蹤跡、作業台下面有菸蒂及烤盤置於垃圾桶上方等不符食品良好衛生規範準則之缺失。將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定裁處新台幣6萬至2億元罰緩，並依同法第41條第4款規定，立即責令業者即日起至6月2日暫停作業4天，並面諭作業場所應加強清潔消毒至衛生改善完成且經衛生局複查合格後始得營業，若業者仍未改正將持續開罰。
嘉義市政府衛生局也呼籲，烘培業者應加強衛生自主管理並應符合食品良好衛生規範準則，作業場所應保持清潔及有效的病媒防治措施，且衛生局將持續稽查抽驗食品業，為市民朋友食品安全把關。