曾被Toyz嫌「連狗都不吃」！超派雞排分店突倒閉 他曝致命原因
被封為「全台灣最有錢Youtuber」的超哥（黃伯超）在2023年跨足餐飲業，除了經營日式料理餐廳之外，也創立了連鎖雞排店「超派雞排」，並在今年初宣布雞排店插旗台中逢甲夜市，吸引不少粉絲前往朝聖。沒想到，才經過短短4個月，超派雞排在逢甲夜市的分店突然宣告停業，引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
超哥的超派雞排逢甲店在今年1月27日開幕，主理人超哥、文哥當時也到現場站台，吸引不少粉絲前往朝聖，不料近日卻被發現超派雞排逢甲店已經停業。根據《ETtoday》報導，超派雞排逢甲店的店租一個月約5萬。也有房仲業者指出，逢甲商圈消費族群主要是學生，可是超派雞排一片要價120元，當地也有太多同性質的商品，回頭客不容易保持，而周邊店家也透露超派雞排的生意並沒有想像中的好。
此外，超派雞排自從開業以來，爭議不斷，先前遊戲實況主Toyz也曾拍攝影片開箱超派雞排，Toyz直接批評「連狗都不吃」，還踢爆在新竹巨城的分店疑似把廢油倒進水溝裡面，掀起外界高度關注與討論。後來超派雞排也發出道歉聲明，並祭出限量400片雞排以優惠價格80元販售來回饋消費者，不過該品牌的形象已經受到嚴重打擊。
據了解，超派雞排在全盛時期開設了10家店，當時第一間西門創始店開幕第一個月營業額飆破120萬，不料卻在2023年底突然換人經營，超哥當時也透過影片解釋：「因為規模越做越大，做到一定程度後，我們應該要慢慢的往後退，讓可以做得更好的人往前，維持更穩定的品質，把細節做得更好。」如今分店變少，讓不少喜愛超派雞排的粉絲都感到可惜。