林庭謙緋聞／團員遭小三嗆聲！小龍女貼心送暖卻喊：霖霖最不聽話
中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，今（30）日舉辦徵選記者會。問到台灣籃球好手林庭謙劈腿團員霖霖（李芷霖），霖霖還被中國大陸的球迷小三KK嗆聲：「素質很低！」新舊任啦啦隊隊長小映、琪琪坦言私下有傳訊息關心她，至於哪位團員最不聽話，她們開玩笑說：「霖霖最不聽話。」
記者黃雅琪／台北報導
味全龍啦啦隊霖霖近日被爆出，遭到台灣籃球好手林庭謙男友劈腿，還被藏匿在中國大陸的球迷小三KK嗆聲：「又瘋又窮酸、素質很低。」小龍女前隊長琪琪坦言，私底下有傳訊息關心霖霖：「我們還是有私訊她、關心她一下！」小龍女經紀人莉奈跳出來緩頰回應：「今天就是著重在我們徵選記者會上，因為今天還有3位女孩要關心。」
中華職棒味全龍啦啦隊今日舉辦「小龍女徵選會」，新舊任啦啦隊隊長小映、琪琪擔任主持人，熱情迎接參賽者；啦啦隊成員小蛙、珍奶、賴可、心璇、馬妹等，也前來搶先一睹未來學妹的樣貌，大夥齊跳場上為球員郭嚴文應援的歌曲。台日混血女星各務禮美奈、職籃長腿啦啦隊芊芊、人氣直播主靜靜，使出渾身解數、展露精湛舞藝，角逐Dragon Beauties小龍女。
南韓籍成員李多慧今日未現身在徵選會上，7月27日會擔任決選評審；隊長小映透露，李多慧是她的休息室鄰居，彼此很常聊天、關係滿好的！李多慧最近終於定居在台灣，團員們也計畫相約吃飯慶祝，甚至想為她舉辦一場「入厝趴」團聚。