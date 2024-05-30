越南這城市上榜！全球八個最佳海濱退休地曝 盤點適合居住原因
越南經濟崛起，多個城市都成為外國人心目中值得旅遊和生活的地方。越南中部城市芽莊（Nha Trang）近期被美國雜誌《Travel+Leisure》評為八個最適合外國人退休的海灘城市之一。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，美國雜誌《Travel+Leisure》評論芽莊為全球八個最適合外國人退休的海灘城市之一，並稱約有4000人贊同芽莊擁有成熟的外國人社區，全年平均氣溫約在27度左右，有乾季和旱季，同時擁有高品質的醫療保健服務、現代化的設施和會講英語的工作人員。
芽莊以綿長的美麗海灘和水肺潛水而聞名於全世界，目前已成為越南的頂級度假勝地。據悉，為了列出全球海灘附近最好的退休地點清單，雜誌的編輯對美國和世界各地的沿海城鎮進行了研究和體驗。
名單上的其他目的地包括美國的卡爾斯巴德（Carlsbad）、博福特（Beaufort）和蓬特韋德拉海灘（Ponte Vedra）、英國的法爾茅斯（Falmouth）、貝里斯（Belize）的安伯格里斯島（Ambergris Caye）、哥斯大黎加（Costa Rica）的克波斯（Quepos）和墨西哥（Mexico）的馬薩特蘭（Mazatlán）。