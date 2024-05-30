培育化工科學人才！中油與林園高中續簽產學合作專班備忘錄

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台灣中油公司副總經理許晉榮表示，台灣中油公司自103年起與林園高中簽訂產學合作，成立化工科學班，為了留住人才、創造在地就業機會，產學班每年招收一班共35人，以設籍林園區的學子為招生對象，除了提供學習表現優秀及清寒學生獎學金，更重要的是，學生取得結業證書後可參加「台灣中油公司石化事業部產學合作班新進僱用人員甄試」，錄取至少10人進入中油擔任基層人員，工作福利及晉陞進修管道皆比照正式員工。
許晉榮說，台灣中油與林園高中簽署產學合作，至今已錄取77位畢業生進入石化事業部任職，這些通過甄試的資優生，在職場上勤奮向學的優秀表現，深受公司同仁與長官認可，不只是一群備受期待的生力軍，更為中油這個老字號的國營事業注入一股強勁的活力。
中油公司石化事業部執行長黃三泰指出，林園高中協助中油公司育才，中油公司幫地方留住人才、創造就業機會，對於雙方來說產學計畫是個雙贏的合作，為了讓這個互惠的合作長久發展下去，中油也會持續提升工安環保品質，朝石化產業高值化、淨零排碳的永續發展目標努力，希望地方鄉親可以持續給中油鼓勵與支持。
黃三泰說，石化產業是國家經濟發展的基礎，生活上的食衣住行與石化業息息相關，未來石化事業部也需要大量的人才加入，歡迎同學畢業後，留在家鄉就業、為國家重要產業發展盡一份心力。