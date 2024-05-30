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培育化工科學人才！中油與林園高中續簽產學合作專班備忘錄

▲台灣中油公司石化事業部與林園高中續簽產學合作專班備忘錄，以持續培育在地石化人才。(圖／中油石化事業部提供)
▲台灣中油公司石化事業部與林園高中續簽產學合作專班備忘錄，以持續培育在地石化人才。(圖／中油石化事業部提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司石化事業部29日下午，在林園高中活動中心，與林園高中續簽產學合作專班備忘錄，以持續培育在地化工科學人才，中油公司也承諾，會持續善盡企業責任，做好工廠的工安環保，同時發揮好鄰居的功能，與地方鄉親一起共創地方的繁榮。

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▲台灣中油公司石化事業部與林園高中續簽產學合作專班備忘錄，以持續培育在地石化人才。(圖／中油石化事業部提供)
▲台灣中油公司石化事業部與林園高中續簽產學合作專班備忘錄，以持續培育在地石化人才。(圖／中油石化事業部提供)
台灣中油公司石化事業部與林園高中續簽產學合作專班備忘錄，是在台灣中油公司副總經理許晉榮、立法委員林岱樺、高雄市政府教育局專門委員劉靜文、林園區長簡水彬、林園高中家長會會長張群毅等人的見證下，由中油石化事業部執行長黃三泰與林園高中校長黃碧惠代表簽署化工科學班產學合作第五期計畫備忘錄，以持續為培育在地化工科學人才攜手努力。

▲台灣中油公司副總經理許晉榮致詞。(圖／中油石化事業部提供)
▲台灣中油公司副總經理許晉榮致詞。(圖／中油石化事業部提供)
台灣中油公司副總經理許晉榮表示，台灣中油公司自103年起與林園高中簽訂產學合作，成立化工科學班，為了留住人才、創造在地就業機會，產學班每年招收一班共35人，以設籍林園區的學子為招生對象，除了提供學習表現優秀及清寒學生獎學金，更重要的是，學生取得結業證書後可參加「台灣中油公司石化事業部產學合作班新進僱用人員甄試」，錄取至少10人進入中油擔任基層人員，工作福利及晉陞進修管道皆比照正式員工。

許晉榮說，台灣中油與林園高中簽署產學合作，至今已錄取77位畢業生進入石化事業部任職，這些通過甄試的資優生，在職場上勤奮向學的優秀表現，深受公司同仁與長官認可，不只是一群備受期待的生力軍，更為中油這個老字號的國營事業注入一股強勁的活力。

▲中油公司石化事業部執行長黃三泰致詞。(圖／中油石化事業部提供)
▲中油公司石化事業部執行長黃三泰致詞。(圖／中油石化事業部提供)
中油公司石化事業部執行長黃三泰指出，林園高中協助中油公司育才，中油公司幫地方留住人才、創造就業機會，對於雙方來說產學計畫是個雙贏的合作，為了讓這個互惠的合作長久發展下去，中油也會持續提升工安環保品質，朝石化產業高值化、淨零排碳的永續發展目標努力，希望地方鄉親可以持續給中油鼓勵與支持。

黃三泰說，石化產業是國家經濟發展的基礎，生活上的食衣住行與石化業息息相關，未來石化事業部也需要大量的人才加入，歡迎同學畢業後，留在家鄉就業、為國家重要產業發展盡一份心力。

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