封口費案審判未完待續！川普：德蕾莎修女也無法反駁這些指控
美國前總統、共和黨準候選人川普（Donald Trump）因涉嫌在2016年競選總統期間支付婚外情封口費給成人電影明星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）而遭刑事起訴，封口費案週三在紐約曼哈頓的刑事法院開審，但第一天陪審團未能達成共識，審判將繼續進行。對此，川普痛批法官「腐敗」，稱這些指控都是「被捏造的」，「德蕾莎修女（Mother Teresa）也無法反駁」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，川普被指控向丹尼爾斯支付13萬美元的「封口費」，掩飾兩人先前的婚外情，避免這項對選情可能不利的資訊曝光，且將這筆費用以選舉開支報銷，涉及34項與商業詐欺有關的重罪起訴，包括偽造商業紀錄、作假帳等等，而要對任何特定罪名做出裁決，無論有罪或無罪，所有12名陪審員必須一致同意該決定，法官才會接受。
因此，不難想像陪審團可能需要一些時間來達成共識，判決結果在本週可能都不會出爐，陪審團的討論沒有時間限制，理論上可以無限期討論下去，但如果時間拖得太長，辯護律師可能會提出審判無效之訴，若法官認定陪審團確實陷入難以解決的僵局，就可能會宣判審判無效。
川普29日在法院外對等候的記者大聲喊冤，表示法官們的發言彼此衝突，「非常腐敗」，稱自己遭受的指控都是被操縱的，「德蕾莎修女也無法反駁這些指控」。
川普還暗指法官是為了替拜登「做出貢獻」，隨後又說自己「不被允許談論這件事，因為他們有禁言令」。川普強調，但是歷史書中會談論，大眾會談論，「這場官司的武器化程度前所未未見，不應該允許這種情況發生」。
審判將在當地時間週四繼續進行，對於川普指控拜登在「背後操縱」這起官司，白宮否認表示，「總統專注於美國人民，為美國人民服務」，稱拜登並不關注川普的審判情況。