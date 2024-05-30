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張清芳基因太強大！罕見同框2帥兒　粉絲驚呼：一家人都高顏值

▲現年57歲的張清芳目前獨自撫養2個兒子，近期因為大兒子從美國回台，張清芳也難得曬出一家三口的合照，讓網友驚嘆兒子擁有超高顏值。（圖／張清芳 臉書）
▲現年57歲的張清芳目前獨自撫養2個兒子，近期因為大兒子從美國回台，張清芳也難得曬出一家三口的合照，讓網友驚嘆兒子擁有超高顏值。（圖／張清芳 臉書）

記者施以慧／綜合報導

在歌壇擁有「東方不敗」稱號的張清芳出道超過40年，唱紅不少歌曲，是音樂界相當具有代表性的人物之一，目前育有2子，而張清芳先前在《TimeLESS》演唱會上，讓自己18歲的大兒子Nathan亮相，而她事後坦言自己事先根本不知情，沒想到兒子竟然是當天的嘉賓，讓她激動到在台上落淚，日前適逢小兒子Nicholas17歲生日，張清芳罕見曝光3人合照，引來眾多網友關注，紛紛表示：「一家人都是高顏值。」

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根據了解，張清芳的大兒子Nathan目前在美國就讀大學，近日學業暫告一個段落，利用假期飛回台灣。日前又剛好是小兒子Nicholas的17歲生日，張清芳在臉書上曬出母子3人的合照，看起來相當溫馨，也坦言一家人要團聚，真的很難得，「難得等到哥哥回來，終於合框！」張清芳臉上也露出幸福的表情，引來網友大讚：「兒子好帥！」

▲張清芳於2005結婚，2020年離婚，目前獨自撫養2子。（圖／張清芳 臉書）
▲張清芳於2005結婚，2020年離婚，目前獨自撫養2子，與兒子感情非常好。（圖／張清芳 臉書）
其實張清芳和兩位兒子的感情非常好，大兒子還曾為了母親的演唱會，而專程從紐約飛回台灣，擔任演唱會嘉賓，讓張清芳驚訝得蹲坐在地上掩面落淚，讓她感性發聲：「這位讓媽媽在上萬人面前失態的帥哥，卻是我的深邃與甜蜜。」展現出母子好感情。

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