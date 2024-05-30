炎亞綸判決出爐！耀樂認愛新歡「曬親密合照」：舊的不去新的不來
藝人炎亞綸（本名吳秉孺）去年（2023）遭網紅耀樂爆出未經允許而拍攝、持有私密不雅片，由於當時耀樂尚未滿18歲，炎亞綸被檢方依法起訴，雙方宣布調解成功，今（30）日判決出爐，處7個月有期徒刑，得易科罰金緩刑3年，而耀樂也認愛新歡喊：「舊的不去新的不來。」
記者吳昕蓓／綜合報導
炎亞綸因觸犯兒童及少年性剝削防制條例中「製造少年為性交行為之電子訊號罪」、「意圖散布而持有少年性影像罪」共兩罪遭起訴，3月11日他和耀樂達成和解，如今宣判正式下來，炎亞綸也表示：「謝謝法官」，他同時向社會大眾致謝，「對於自己絕對沒有做的事情，再次謝謝法官的明鑑，與看見自己誠心檢討自我。」
另一方面，耀樂也在昨（29）日曬出和新歡的親密照，只見他男友從身後抱住耀樂，耀樂則伸手抱住對方，對著鏡子自拍，他在文中寫下：「舊的不去，新的不來」，面對網友詢問：「你找新男友了？」他意有所指回應：「老大不小了」，有網友再追問：「旁邊那個姓炎嗎？」他只淡定表示：「你覺得呢？」
事實上，判決出爐後，不僅炎亞綸發聲，其所屬經紀公司「晴空鳥」也宣布：「感謝在司法程序中，檢察官審閱我方提出之事證，確認炎亞綸並無強制性交、偷拍、散佈影片與恐嚇乙事，而於審理中法官對於合意拍攝影像等事實，亦瞭解炎亞綸是因不熟悉法律，且積極與告訴人和解，最終給予緩刑處分。」