賊貓偷牛奶下場慘了！電影《加菲貓》創31億票房 上映時間一次看
全新動畫電影《加菲貓：農場大冒險》在全球票房成績不斐，在美國5月24日上映首周，就創下觀影人次最高280萬人次，全球票房9千萬美元，大約是31億台幣，在如此佳績的加持下，《加菲貓：農場大冒險》將於6月7日以中英文版本同步在台灣上映，滿足影迷們期待，這次的劇情圍繞在加菲貓與同伴展開了有史以來最大的牛奶偷竊案，讓粉絲萬般期待，期待能看到各種逗笑滑稽的場面。
記者施以慧／綜合報導
劇情講述加菲貓原先過著平靜舒服的家庭生活，沒想到某天竟突然遭遇綁架，原來是壞壞貓咪金珂絲因不滿曾遭到同為犯罪集團的維克的背叛，因而策劃這次綁架行動，並脅迫加菲貓前往農場偷取牛奶，被迫離開溫暖舒適生活的加菲貓，只好連同歐弟、維克進行一場風險極高又充滿滑稽、有史以來最大的牛奶偷竊行動。
除了在電影院能看到《加菲貓：農場大冒險》外，這隻橘色貓咪大明星還將出沒在知名餐廳和手搖飲店，此次《加菲貓：農場大冒險》與生義大利麵指標名店合作，推出「豬頰起司雙色麵」麵體加入雞蛋、番茄糊、墨魚汁等原料，製成加菲貓橘黑配色，餐點相當吸睛再搭配可愛的加菲貓插卡，色香味兼具。此款餐點將在6月1日至6月30日於Pastaio光復、內湖、新店、林口四家餐廳期間限定同步販售。
另外，以新鮮果茶為主的手搖飲店則推出一系列《加菲貓：農場大冒險》限量杯身和飲料提袋，以加菲貓圖案設計的杯身，可愛又具有紀念意義。另外，單筆消費滿100元，還能得到專屬加菲貓提袋1個，讓粉絲們能夠打卡收藏、別具意義，勢必會掀起一股搶購熱潮。
《加菲貓：農場大冒險》電影預售套票將於5月31日(五)12:00在博客來正式開賣