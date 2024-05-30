《楚喬傳》CP趙麗穎、林更新再續前緣！7年後重逢《與鳳行》甜戀
古裝傳奇劇《慶餘年第二季》正不斷迎接全新高潮，Disney+今（30）日也驚喜宣布，另一部古裝仙俠劇《與鳳行》也將於6月正式上線，本劇改編自晉江文學城人氣作家「九鷺非香」的小說，由《楚喬傳》CP趙麗穎、林更新再續前緣主演。
記者黃雅琪／綜合報導
《與鳳行》故事講述：靈界碧蒼王沈璃（趙麗穎 飾）為掌握自己的命運，在逃婚過程中受傷墜落人間，並在機緣巧合下偶遇下凡體驗生活的最後一位上古神君行止（林更新 飾）。
行止肩負著守護天外天的重任，兩人攜手懲惡揚善、縱橫三界，並在相處過程中漸生情愫，然而他們必須從愛情與責任之間進行艱難抉擇的同時，也將攜手展開一段強強聯合、充滿煙火氣和磅礴之力的新神話愛情故事。
《與鳳行》從宣布開拍後即引起全網熱烈討論，趙麗穎、林更新不僅早於2017年就在經典古裝劇《楚喬傳》合作過，當時這部全網播放量突破400億的作品紅遍各地，兩人在劇中的超甜互動更被劇迷封為「星玥CP」。
睽違7年，趙麗穎、林更新以《與鳳行》再度合作，飾演靈界鳳凰女王的趙麗穎與飾演世間最後一位上古神的林更新，兩人將擦出全新火花，展開一場絕美的愛情故事。